Može li pozitivan način razmišljanja zaista poboljšati zdravlje: Nauka ima zanimljiv odgovor

Način na koji razmišljamo o svakodnevnim situacijama može imati mnogo veći utjecaj na naše zdravlje nego što se često misli. Brojna istraživanja pokazuju da optimistične osobe lakše podnose stres, rjeđe razvijaju simptome depresije i češće usvajaju zdrave životne navike.

Važno je naglasiti da pozitivno razmišljanje ne znači pretvarati se da problemi ne postoje. Suština je u tome da se izazovima pristupa smirenije i s vjerom da postoji rješenje.

Snaga optimizma

Način na koji razgovaramo sami sa sobom oblikuje naš pogled na svijet. Osobe koje imaju pozitivan unutrašnji dijalog lakše prihvataju greške kao priliku za učenje, dok negativni obrasci razmišljanja često povećavaju stres, anksioznost i osjećaj nezadovoljstva.

Stručnjaci ističu da optimistični ljudi češće vode računa o svom zdravlju, redovno vježbaju, kvalitetnije se hrane, bolje spavaju i lakše se nose sa svakodnevnim izazovima.

Može se naučiti

Pozitivan način razmišljanja nije urođena osobina, već vještina koja se razvija. Prvi korak je prepoznati negativne obrasce razmišljanja i pokušati ih zamijeniti realnijim i konstruktivnijim pogledom na situaciju.

U tome mogu pomoći redovna fizička aktivnost, kvalitetan san, zdrava ishrana, tehnike opuštanja, podrška bliskih ljudi i svakodnevno usmjeravanje pažnje na stvari zbog kojih možemo biti zahvalni.

Stručnjaci upozoravaju i na takozvanu toksičnu pozitivnost. Cilj nije stalno biti dobro raspoložen, već prihvatiti sve emocije i vjerovati da se i najteži životni periodi mogu prebroditi na zdrav i konstruktivan način.