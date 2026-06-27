Guba i danas postoji: Ovo su prvi znakovi najtežeg oblika bolesti koji ne smijete zanemariti

Iako mnogi smatraju da je guba bolest prošlosti, ona se i danas bilježi u pojedinim dijelovima svijeta. Najteži oblik ove bolesti, poznat kao lepromatozna guba, može izazvati ozbiljna oštećenja kože, živaca i drugih organa ako se ne otkrije i ne liječi na vrijeme.

Bolest uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae, koja se sporo razvija, pa simptomi mogu izostati godinama, a u nekim slučajevima i više od deset godina. Zbog toga oboljeli često ne znaju da nose infekciju sve dok se ne pojave izražene promjene na tijelu.

Jedan od najupečatljivijih znakova bolesti jeste zadebljanje kože lica, koje s vremenom može poprimiti izgled poznat kao "lavlje lice". Česti su i gubitak obrva i trepavica, brojne mrlje, čvorići i zadebljanja na koži.

Najveće posljedice nastaju kada bakterija zahvati periferne živce. Tada dolazi do postepenog gubitka osjeta u šakama i stopalima, zbog čega oboljeli ne osjećaju bol, toplotu ili povrede. To može dovesti do rana, infekcija, deformiteta prstiju i trajnog invaliditeta.

Ljekari dijagnozu postavljaju na osnovu pregleda kože i živaca, ali je za potvrdu bolesti potrebna biopsija kože i laboratorijske analize koje otkrivaju prisustvo bakterije.

Dobra vijest je da je lepromatozna guba danas izlječiva kombinacijom antibiotika. Pravovremeno liječenje zaustavlja širenje bolesti i značajno smanjuje rizik od trajnih posljedica, zbog čega je rano prepoznavanje simptoma od izuzetne važnosti.