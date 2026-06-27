Muči vas atletsko stopalo: Evo zašto se gljivice stalno vraćaju i kako ih se riješiti

Atletsko stopalo, poznato i kao tinea pedis, jedna je od najčešćih gljivičnih infekcija kože i može pogoditi svakoga, a ne samo sportiste. Uzrokuju ga dermatofiti gljivice koje se brzo razmnožavaju u toplim i vlažnim uslovima, zbog čega su stopala u zatvorenoj obući posebno podložna infekciji. Gljivice se lako prenose direktnim kontaktom sa zaraženom kožom ili preko kontaminiranih površina poput bazena, svlačionica, tuševa i zajedničke obuće.

Najčešći simptomi su intenzivan svrbež, peckanje i osjećaj žarenja između prstiju, naročito između četvrtog i petog prsta. Koža može postati crvena, ispucala, ljuskava, a u težim slučajevima pojavljuju se i bolni plikovi ispunjeni tečnošću. Kod nekih osoba promjene se šire na tabane i pete, gdje koža postaje suha, zadebljala i sklona pucanju.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih se infekcija stalno vraća jeste prerani prekid terapije. Iako simptomi često nestanu nakon nekoliko dana korištenja krema protiv gljivica, uzročnik može ostati na koži. Problem dodatno predstavljaju obuća, čarape i peškiri u kojima gljivice mogu preživjeti sedmicama, kao i gljivične infekcije noktiju koje često služe kao izvor ponovne zaraze.

Prevencija je jednako važna kao i liječenje. Stopala treba svakodnevno prati i dobro osušiti, posebno između prstiju, redovno mijenjati čarape, nositi prozračnu obuću i izbjegavati hodanje bosim nogama u javnim svlačionicama i oko bazena. Ako se simptomi ne povuku nakon nekoliko sedmica ili se infekcija proširi, potrebno je obratiti se ljekaru kako bi se spriječile komplikacije i dugotrajniji problemi.