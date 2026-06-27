Kardiologinja za “Avaz”: Temperature do 40 stepeni mogu izazvati ozbiljne komplikacije, ove simptome ne smijete ignorisati

Dr. Jasmina Ćorović-Kuburović, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiolog, upozorila je za “Avaz” da predstojeći toplotni val sa temperaturama do 40 stepeni može imati ozbiljne posljedice po zdravlje građana.

Ona naglašava da visoke temperature nisu samo pitanje komfora, već direktan stres za organizam koji mora raditi pojačano kako bi održao normalnu tjelesnu temperaturu.

– Visoke temperature nisu samo neprijatne, one predstavljaju ozbiljno opterećenje za cijeli organizam. Kada temperatura vazduha dostigne 35 ili 40 stepeni, tijelo mora mnogo više da radi kako bi održalo normalnu tjelesnu temperaturu. Kod ljudi koji imaju srčane bolesti, visok krvni pritisak, dijabetes ili bolesti bubrega to može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput pada krvnog pritiska, poremećaja srčanog ritma, pogoršanja srčane slabosti ili čak infarkta. Upravo zato ovakva upozorenja treba shvatiti ozbiljno, a ne kao još jedan običan ljetni dan - rekla je Ćorović-Kuburović za “Avaz”.

Opterećenje organizma

Ljekari upozoravaju da se tokom toplotnih talasa najčešće javljaju stanja poput dehidracije, iscrpljenosti i kolapsa, ali da mnogi građani prve simptome ignorišu ili ih pripisuju “običnom umoru”.

Upravo ta greška, ističu stručnjaci, može dovesti do ozbiljnog pogoršanja stanja u vrlo kratkom vremenu, posebno kod starijih osoba i hroničnih bolesnika.

– Ako se jave konfuzija, poremećaj svijesti, nesvjestica, otežan govor, izrazito visoka tjelesna temperatura, prestanak znojenja uz vruću i suhu kožu, grčevi ili bol u grudima, tada više ne govorimo o iscrpljenosti nego o mogućem toplotnom udaru. To je hitno stanje i potrebno je odmah pozvati Hitnu pomoć jer svako odlaganje povećava rizik od trajnog oštećenja mozga, srca i drugih organa - kazala je.