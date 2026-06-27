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EKSTREMNE VRUĆINE

Kardiologinja za “Avaz”: Temperature do 40 stepeni mogu izazvati ozbiljne komplikacije, ove simptome ne smijete ignorisati

Stručnjaci apeluju na građane da izbjegavaju boravak na suncu i pojačaju oprez, posebno u najtoplijem dijelu dana

Ekstremne vrućine i do 40 stepeni predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik za najosjetljivije grupe stanovništva. Ustupljena fotografija

Piše: Irmela Šabanović

27.6.2026

Dr. Jasmina Ćorović-Kuburović, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiolog, upozorila je za “Avaz” da predstojeći toplotni val sa temperaturama do 40 stepeni može imati ozbiljne posljedice po zdravlje građana.

Ona naglašava da visoke temperature nisu samo pitanje komfora, već direktan stres za organizam koji mora raditi pojačano kako bi održao normalnu tjelesnu temperaturu.

– Visoke temperature nisu samo neprijatne, one predstavljaju ozbiljno opterećenje za cijeli organizam. Kada temperatura vazduha dostigne 35 ili 40 stepeni, tijelo mora mnogo više da radi kako bi održalo normalnu tjelesnu temperaturu. Kod ljudi koji imaju srčane bolesti, visok krvni pritisak, dijabetes ili bolesti bubrega to može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput pada krvnog pritiska, poremećaja srčanog ritma, pogoršanja srčane slabosti ili čak infarkta. Upravo zato ovakva upozorenja treba shvatiti ozbiljno, a ne kao još jedan običan ljetni dan - rekla je Ćorović-Kuburović  za “Avaz”.

Opterećenje organizma

Ljekari upozoravaju da se tokom toplotnih talasa najčešće javljaju stanja poput dehidracije, iscrpljenosti i kolapsa, ali da mnogi građani prve simptome ignorišu ili ih pripisuju “običnom umoru”.

Upravo ta greška, ističu stručnjaci, može dovesti do ozbiljnog pogoršanja stanja u vrlo kratkom vremenu, posebno kod starijih osoba i hroničnih bolesnika.

– Ako se jave konfuzija, poremećaj svijesti, nesvjestica, otežan govor, izrazito visoka tjelesna temperatura, prestanak znojenja uz vruću i suhu kožu, grčevi ili bol u grudima, tada više ne govorimo o iscrpljenosti nego o mogućem toplotnom udaru. To je hitno stanje i potrebno je odmah pozvati Hitnu pomoć jer svako odlaganje povećava rizik od trajnog oštećenja mozga, srca i drugih organa - kazala je.

Stručnjaci upozoravaju na oprez tokom toplotnog vala i važnost pravovremene zaštite od sunca. Ustupljena fotografija

Posebno rizičnu grupu čine starije osobe, djeca, trudnice i hronični bolesnici, ali i radnici koji su izloženi suncu tokom cijelog dana. Stručnjaci savjetuju dodatni oprez, kao i prilagođavanje dnevnih aktivnosti vremenskim uslovima.

- Najosjetljiviji su stariji od 65 godina, mala djeca, trudnice i osobe koje boluju od hroničnih bolesti poput hipertenzije, srčane slabosti, dijabetesa, bolesti bubrega ili pluća. Posebno su ugroženi i ljudi koji rade na otvorenom ili se bave težim fizičkim poslovima- rekla je Ćorović-Kuburović za "Avaz".

Opasni simptomi

Osim izbjegavanja direktnog sunca, naglašava se i važnost pravilne hidratacije, lagane odjeće i redovnih pauza u hladu ili rashlađenim prostorijama.

Za pacijente sa hroničnim bolestima posebno je važno da ne mijenjaju terapiju bez konsultacije sa ljekarom i da redovno prate svoje stanje tokom ovih dana.

– Prije svega, izbjegavajte boravak na suncu osim ako to nije neophodno. Drugo, redovno pijte vodu i rashlađujte organizam. I treće, vodite računa jedni o drugima. Nazovite ili obiđite starije roditelje, komšije ili rodbinu. Nekada jedan telefonski poziv ili čaša vode mogu spriječiti ozbiljne posljedice - poručila je dr. Ćorović-Kuburović za “Avaz”.

# TOPLOTNI VAL
# KARDIOLOG
# JASMINA ĆOROVIĆ-KUBUROVIĆ
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