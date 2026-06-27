Može početi kao gripa, a završiti kobno: Opasna bakterija koja može uništiti srce i dovesti do amputacije

Meningokokna bolest najčešće se povezuje s upalom moždanih ovojnica, ali u nekim slučajevima može dovesti do teške infekcije krvotoka koja se razvija izuzetno brzo i može imati smrtni ishod.

Meningokokcemija nastaje kada bakterija Neisseria meningitidis uđe u krvotok i počne oslobađati toksine koji oštećuju stijenke krvnih žila. To može izazvati unutrašnja krvarenja i karakterističan osip koji se najprije pojavljuje kao sitne crvene ili ljubičaste tačkice, a zatim prelazi u veće modrice.

Kako bolest napreduje, dolazi do poremećaja u dotoku kisika u tkiva i organe, što može uzrokovati njihovo oštećenje i odumiranje. U najtežim slučajevima razvija se gangrena, zbog koje može doći i do amputacije udova. Proces se može odvijati vrlo brzo, pa se stanje pacijenta može pogoršati u roku od nekoliko sati.

Jedna od najtežih komplikacija je oštećenje srčanog mišića, poznato kao septička kardiomiopatija, koje može dovesti do slabosti srca, aritmija i simptoma sličnih srčanom udaru. Uz to se može javiti i upala srčanog mišića i ovojnice srca.

Rani simptomi poput temperature, glavobolje i bolova u mišićima često liče na gripu, što otežava pravovremeno prepoznavanje bolesti. Posebno upozoravajući znak je osip koji ne blijedi na pritisak, tzv. “glass test”, koji zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

Iako se bolest može liječiti antibioticima, stopa smrtnosti i dalje je visoka, a odgađanje terapije značajno povećava rizik od komplikacija i smrti. Najugroženije su bebe, adolescenti i mladi ljudi koji borave u kolektivima.

Najčešće posljedice kod preživjelih uključuju trajna oštećenja sluha, neurološke probleme, ožiljke na koži i amputacije zbog poremećaja cirkulacije. Prevencija kroz vakcinaciju smatra se najefikasnijim načinom zaštite od ove opasne bakterijske infekcije.