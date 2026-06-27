Počela berba nevena: Ljekovita biljka koja pomaže koži, želucu i jača organizam

Početak ljeta donosi i sezonu berbe nevena, jedne od najpoznatijih i najkorisnijih ljekovitih biljaka na našim prostorima. Cvjetovi se beru tokom sunčanih prijepodneva, kada sadrže najveću koncentraciju ljekovitih sastojaka. Posebno je vrijedan donji zeleni dio cvijeta, bogat smolama i aktivnim spojevima koji nevenu daju njegova ljekovita svojstva.

Nakon berbe cvjetove treba pažljivo osušiti na prozračnom i sjenovitom mjestu kako bi zadržali svoju djelotvornost. Od osušenog nevena mogu se pripremati čajevi, ulja i masti koje se koriste za različite zdravstvene tegobe.

Njega kože

Neven je najpoznatiji po svom blagotvornom djelovanju na kožu. Zahvaljujući protivupalnim, antibakterijskim i regenerativnim svojstvima, koristi se za tretiranje manjih rana, ogrebotina, opekotina, uboda insekata i iritacija kože. Pomaže bržem zarastanju ožiljaka, ublažava crvenilo i otoke te je čest sastojak preparata za njegu osjetljive dječije kože.

Osim toga, podstiče stvaranje kolagena, zbog čega može pomoći kod ekcema, suhe kože i usporavanja pojave bora.

Prirodni saveznik

Neven nije koristan samo za vanjsku upotrebu. U obliku čaja može pomoći kod gastritisa, žgaravice i drugih probavnih tegoba jer umiruje sluznicu želuca i crijeva te podstiče njenu obnovu. Tradicionalno se koristi i za ublažavanje menstrualnih bolova, dok njegova antimikrobna svojstva mogu doprinijeti jačanju imuniteta.

Ljekovitost nevena potiče od flavonoida i triterpenoida, snažnih antioksidansa koji smanjuju upale i štite organizam od oksidativnog stresa.

Za pripremu čaja dovoljno je jednu do dvije kašičice osušenih cvjetova preliti vrelom vodom i ostaviti desetak minuta. Od suhih cvjetova može se napraviti i nevenovo ulje tako što se potope u kvalitetno hladno cijeđeno maslinovo ulje nekoliko sedmica, nakon čega se koristi za njegu kože ili kao baza za domaće ljekovite masti.