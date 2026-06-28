Velika studija otkrila vezu između niskog testosterona i povećanog rizika od raka

Analiza podataka više od 26.000 muškaraca pokazala je da veoma nizak nivo testosterona može biti povezan s većim rizikom od obolijevanja i smrtnosti od raka. Ipak, stručnjaci naglašavaju da to ne znači da nizak testosteron izaziva rak niti preporučuju uzimanje hormonske terapije bez ljekarske preporuke.

Međunarodni tim naučnika analizirao je podatke iz 11 dugoročnih istraživanja u kojima su učestvovali muškarci različite životne dobi. Ispitanici su praćeni najmanje pet godina, a rezultati su pokazali da osobe s najnižim vrijednostima testosterona imaju znatno veći rizik od smrti uzrokovane rakom u odnosu na muškarce s normalnim nivoima ovog hormona.

Važan pokazatelj

Naučnici ističu da testosteron u ovom slučaju može biti biomarker, odnosno pokazatelj općeg zdravstvenog stanja, a ne direktan uzrok nastanka raka.

Kod zdravih muškaraca vrijednosti testosterona uglavnom se kreću između 10 i 30 nanomola po litru krvi. Istraživanje je pokazalo da rizik od smrti zbog raka raste kada nivo testosterona padne ispod 8,6 nmol/L, dok se veći rizik od dijagnoze raka javlja pri vrijednostima nižim od 7,3 nmol/L.

Bez samoliječenja

Istraživači nisu pronašli vezu između niskog testosterona i raka prostate, iako je riječ o organu čiji razvoj i funkcija zavise od ovog hormona.

Stručnjaci upozoravaju da rezultati ne znače kako bi muškarci trebali samostalno uzimati testosteron kako bi smanjili rizik od raka. Umjesto toga, osobe kod kojih se utvrdi nizak nivo ovog hormona trebale bi se obratiti ljekaru i obaviti dodatne preglede kako bi se na vrijeme otkrili eventualni zdravstveni problemi.

Autori istraživanja smatraju da bi praćenje nivoa testosterona u budućnosti moglo pomoći u ranijem prepoznavanju muškaraca koji imaju povećan rizik od težih zdravstvenih komplikacija, ali naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdili ovi nalazi.