Tajna blistave kože krije se u čaši: Ovih osam napitaka pravi čuda

Zdravlje kože ne zavisi samo od njege izvana, već i od onoga što svakodnevno unosimo u organizam. Dovoljna hidratacija, kao i unos vitamina, minerala i antioksidansa, mogu doprinijeti elastičnosti, svježini i prirodnom sjaju kože.

Pojedini napici sadrže sastojke koji pomažu u zaštiti kože od oksidativnog stresa, podstiču stvaranje kolagena i doprinose boljoj hidrataciji.

Najbolji izbor

Voda s limunom jedan je od najjednostavnijih napitaka za svakodnevnu hidrataciju. Limun je bogat vitaminom C, koji učestvuje u stvaranju kolagena, važnog za čvrstoću i elastičnost kože.

Zeleni čaj sadrži katehine, snažne antioksidanse koji mogu pomoći u zaštiti kože od štetnog djelovanja UV zračenja i usporiti pojavu znakova starenja.

Koštana supa prirodni je izvor kolagena, dok kokosova voda organizmu nadoknađuje tečnost i elektrolite poput kalija i magnezija.

Korisni mogu biti i čaj od mente, sok od aloe vere, sok od mrkve te zeleni sok pripremljen od lisnatog povrća, krastavca i limuna. Ovi napici bogati su vitaminima, mineralima i antioksidansima koji mogu doprinijeti zdravijem izgledu kože.

Šta izbjegavati

Stručnjaci upozoravaju da je jednako važno ograničiti pića koja mogu negativno utjecati na kožu. Prekomjeran unos alkohola i zaslađenih napitaka povezuje se s dehidracijom, gubitkom elastičnosti kože i bržom pojavom bora.

Među pićima koja bi trebalo konzumirati umjereno nalaze se gazirani i zaslađeni napici, energetska pića, kafa s dodatkom sirupa te alkoholna pića.

Pravilna hidratacija, uravnotežena ishrana i zdrave životne navike i dalje ostaju najvažniji saveznici u očuvanju zdrave, svježe i njegovane kože.