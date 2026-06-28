Tajna blistave kože krije se u čaši: Ovih osam napitaka pravi čuda

Zdravlje kože ne zavisi samo od njege izvana, već i od onoga što svakodnevno unosimo u organizam. Dovoljna hidratacija, kao i unos vitamina, minerala i antioksidansa, mogu doprinijeti elastičnosti, svježini i prirodnom sjaju kože.
Pojedini napici sadrže sastojke koji pomažu u zaštiti kože od oksidativnog stresa, podstiču stvaranje kolagena i doprinose boljoj hidrataciji.
Najbolji izbor
Voda s limunom jedan je od najjednostavnijih napitaka za svakodnevnu hidrataciju. Limun je bogat vitaminom C, koji učestvuje u stvaranju kolagena, važnog za čvrstoću i elastičnost kože.
Zeleni čaj sadrži katehine, snažne antioksidanse koji mogu pomoći u zaštiti kože od štetnog djelovanja UV zračenja i usporiti pojavu znakova starenja.
Koštana supa prirodni je izvor kolagena, dok kokosova voda organizmu nadoknađuje tečnost i elektrolite poput kalija i magnezija.
Korisni mogu biti i čaj od mente, sok od aloe vere, sok od mrkve te zeleni sok pripremljen od lisnatog povrća, krastavca i limuna. Ovi napici bogati su vitaminima, mineralima i antioksidansima koji mogu doprinijeti zdravijem izgledu kože.
Šta izbjegavati
Stručnjaci upozoravaju da je jednako važno ograničiti pića koja mogu negativno utjecati na kožu. Prekomjeran unos alkohola i zaslađenih napitaka povezuje se s dehidracijom, gubitkom elastičnosti kože i bržom pojavom bora.
Među pićima koja bi trebalo konzumirati umjereno nalaze se gazirani i zaslađeni napici, energetska pića, kafa s dodatkom sirupa te alkoholna pića.
Pravilna hidratacija, uravnotežena ishrana i zdrave životne navike i dalje ostaju najvažniji saveznici u očuvanju zdrave, svježe i njegovane kože.