Rijetka crijevna infekcija može izazvati ozbiljne komplikacije: Evo kako prepoznati simptome

Cistoisosporijaza je rijetka crijevna infekcija koju izaziva parazit Cystoisospora belli. Najčešće se javlja u tropskim i suptropskim krajevima, ali zbog sve češćih putovanja može se pojaviti bilo gdje u svijetu. Do zaraze dolazi konzumiranjem hrane ili vode zagađene izmetom koji sadrži parazita.

Nakon što dospije u organizam, parazit napada tanko crijevo i izaziva probavne tegobe. Simptomi se obično javljaju sedam do deset dana nakon infekcije, a najčešći su vodenasti proljev, grčevi u stomaku, mučnina, gubitak apetita i povišena tjelesna temperatura. Dugotrajan proljev može dovesti do dehidracije, gubitka tjelesne težine i poremećaja apsorpcije hranjivih materija.

Ko je najugroženiji

Kod zdravih osoba bolest uglavnom prolazi sama od sebe u roku od nekoliko sedmica. Međutim, osobe sa oslabljenim imunitetom, poput oboljelih od HIV-a ili pacijenata koji su imali transplantaciju organa, mogu razviti hroničan i mnogo teži oblik bolesti, koji traje mjesecima i može izazvati ozbiljne komplikacije.

Dijagnoza se postavlja analizom uzorka stolice, ali je često potrebno pregledati više uzoraka jer se parazit ne izlučuje stalno.

Liječenje i zaštita

U blažim slučajevima dovoljno je nadoknaditi izgubljenu tečnost i elektrolite, dok su kod težih oblika bolesti potrebni antibiotici. Kod osoba sa oslabljenim imunitetom ljekari često preporučuju i dugotrajniju preventivnu terapiju kako bi se spriječio povratak infekcije.

Najbolja zaštita je dobra higijena. Redovno pranje ruku, konzumiranje zdravstveno ispravne hrane i vode te izbjegavanje sirove hrane i vode sumnjivog porijekla, posebno tokom putovanja, značajno smanjuju rizik od zaraze.