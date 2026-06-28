Može li hlađenje mozga spasiti pacijente nakon moždanog udara: Naučnici podijeljeni oko nove metode

Nova metoda hlađenja mozga tokom uklanjanja krvnog ugruška mogla bi u budućnosti pomoći pacijentima da se lakše oporave nakon moždanog udara. Ipak, iako prvi rezultati djeluju obećavajuće, naučnici upozoravaju da još nema dovoljno dokaza da bi ova tehnika postala dio standardnog liječenja.

Mehanička trombektomija danas je jedna od najefikasnijih metoda za uklanjanje krvnih ugrušaka iz krvnih sudova mozga. Međutim, kod dijela pacijenata oštećenja nastaju i nakon što se protok krvi ponovo uspostavi, zbog čega istraživači traže načine da zaštite moždano tkivo.

Jedna kineska studija pokazala je da hlađenje mozga hladnom infuzijom tokom zahvata može povećati šanse za bolji oporavak. Više od polovine pacijenata koji su primili ovu terapiju bilo je funkcionalno samostalno tri mjeseca nakon moždanog udara, što je znatno bolji rezultat u odnosu na pacijente koji nisu bili podvrgnuti hlađenju.

Međutim, druga studija nije potvrdila iste rezultate. Iako nije zabilježeno značajno poboljšanje oporavka, istraživači su utvrdili da je kod pacijenata koji su primili terapiju hlađenja zabilježeno manje krvarenja u mozgu, što ukazuje na mogući zaštitni efekat ove metode.

Zbog različitih rezultata stručnjaci smatraju da je prerano govoriti o rutinskoj primjeni ove terapije. Potrebna su veća međunarodna istraživanja kako bi se utvrdilo kojim pacijentima bi hlađenje mozga moglo najviše koristiti.

Naučnici vjeruju da niža temperatura usporava metabolizam moždanih ćelija, smanjuje upalne procese i štiti mozak od dodatnih oštećenja nakon moždanog udara. Upravo zbog toga ova metoda i dalje ostaje jedno od najperspektivnijih područja savremenih medicinskih istraživanja.