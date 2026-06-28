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ZATAJENJE SRCA

Srce godinama tiho propada: Ova bolest se otkrije tek kad postane opasna po život

Suženje srčanog zaliska često ostaje neotkriveno decenijama, a kada se jave simptomi već može biti ozbiljno oštećenje srca i pluća

Tihi problem u srcu koji godinama ne daje znakove, a može završiti fatalno. Facebook

I. Š.

28.6.2026

Mitralna stenoza je suženje srčanog zaliska između lijeve pretkomore i komore koje otežava normalan protok krvi kroz srce. Zbog toga srce mora raditi jače, što s vremenom dovodi do zadebljanja i oštećenja srčanog mišića.

Najčešći uzrok je reumatska groznica nakon neliječene streptokokne infekcije, a bolest može “tiho” napredovati godinama, pa čak i decenijama prije nego što se pojave prvi simptomi.

U početku se javlja umor i otežano disanje pri naporu, ali kako stanje napreduje, simptomi postaju sve teži i prisutni i u mirovanju. Česti su i otoci nogu te osjećaj nepravilnog rada srca.

Jedna od najopasnijih komplikacija je poremećaj srčanog ritma poznat kao fibrilacija atrija, koji značajno povećava rizik od moždanog udara zbog stvaranja krvnih ugrušaka.

Dijagnoza se najčešće postavlja ultrazvukom srca (ehokardiografijom), a u obradi se koriste i EKG te rendgenski snimak pluća i srca.

Liječenje zavisi od težine bolesti. Blaži oblici se kontrolišu lijekovima koji olakšavaju simptome i sprečavaju komplikacije, dok teži slučajevi zahtijevaju intervenciju od balonskog širenja zaliska do operacije i zamjene srčanog zaliska.

Pravovremeno otkrivanje i liječenje ključni su za sprječavanje trajnog oštećenja srca i ozbiljnih komplikacija.

# SRCE
# EKG
# ZDRAVLJE
# SRČANI ZALIZAK
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