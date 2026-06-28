Opasna upala oka može dovesti do trajnog gubitka vida

Korioretinitis je ozbiljna upala mrežnice i očne žilnice, dijelova oka koji imaju ključnu ulogu u stvaranju slike i očuvanju vida. Riječ je o obliku stražnjeg uveitisa koji može biti posebno opasan jer se često razvija bez bola, zbog čega mnogi pacijenti ne potraže pomoć na vrijeme. Prvi simptomi najčešće su zamagljen vid, pojava tamnih tačkica ili „mušica“ pred očima te povremeni bljeskovi svjetlosti. Ako upala zahvati centralni dio mrežnice ili očni živac, može doći do trajnog oštećenja vida, pa čak i sljepoće.

Najčešći uzrok bolesti je parazit Toxoplasma gondii, koji se može prenijeti konzumiranjem nedovoljno termički obrađenog mesa ili kontaktom s mačijim izmetom. Korioretinitis mogu izazvati i virusi poput citomegalovirusa i herpesa, bakterijske infekcije, uključujući sifilis i tuberkulozu, ali i autoimune bolesti kao što su sarkoidoza i Behčetova bolest. U pojedinim slučajevima infekcija se prenosi s majke na dijete tokom trudnoće.

Dijagnoza se postavlja detaljnim oftalmološkim pregledom, uz širenje zjenica kako bi ljekar mogao pregledati očnu pozadinu. Po potrebi se rade optička koherentna tomografija (OCT), fluoresceinska angiografija i laboratorijske analize krvi radi utvrđivanja uzroka upale.

Liječenje zavisi od uzroka bolesti i može uključivati antibiotike, antivirusne ili antiparazitske lijekove, kao i kortikosteroide i druge lijekove koji smanjuju upalu. Stručnjaci upozoravaju da se simptomi ne smiju zanemarivati jer rano otkrivanje i pravovremena terapija značajno povećavaju šanse za očuvanje vida i sprečavanje trajnih komplikacija.