Nauka otkrila šta zapravo privlači komarce: To nije krvna grupa

Da li ste ikada imali osjećaj da komarci ujedaju baš vas, dok druge ignorišu? Naučnici pojašnjavaju da je riječ o složenoj mješavini hemijskih signala zbog kojih su neki ljudi privlačniji ovim insektima koji prenose bolesti.

- To nije zabluda - komarce neki ljudi privlače više nego drugi - rekao je Frederik Simar iz Francuskog instituta za razvojna istraživanja, dodajući da "nismo svi magneti u svakom trenutku".

Ključnu ulogu imaju miris, tjelesna toplota i ugljendioksid koji izdišemo. Ženke komaraca, koje jedine ujedaju, koriste izuzetno osjetljive receptore da bi pronašle metu. Na većim udaljenostima vodi ih CO₂, a kako se približavaju, presudni postaju mirisi kože i vlažnost.

- Više od 100 godina znamo da ih privlači ugljendioksid - kaže naučnik Rikard Ignel, dodajući da na nekoliko metara udaljenosti miris postaje ključan faktor.

Međutim, popularna teorija da krvna grupa utječe na privlačnost komarcima nije tačna.

- Nema naučnu osnovu - ističu naučnici, uz napomenu da ni boja kože, očiju ili kose nije presudna.

Istraživanja pokazuju da ljudi oslobađaju stotine mirisnih jedinjenja, a njihova kombinacija određuje koliko smo privlačni komarcima. Posebno se izdvaja jedinjenje nastalo razgradnjom sebuma, koje kod nekih osoba postoji u većoj količini.

Studije su pokazale i da konzumiranje alkohola, posebno piva, može povećati privlačnost komarcima jer utječe na tjelesnu temperaturu i miris kože.

Stručnjaci savjetuju zaštitu nošenjem duže odjeće, korištenjem mreža i repelenata, kao i umjerenost u ishrani i alkoholu.