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HEMIJSKI SIGNALI

Nauka otkrila šta zapravo privlači komarce: To nije krvna grupa

Zašto komarce neki ljudi privlače više nego drugi

Ženke su problematične. Infoplus.ba

Dž. B.

28.6.2026

Da li ste ikada imali osjećaj da komarci ujedaju baš vas, dok druge ignorišu? Naučnici pojašnjavaju da je riječ o složenoj mješavini hemijskih signala zbog kojih su neki ljudi privlačniji ovim insektima koji prenose bolesti.

- To nije zabluda - komarce neki ljudi privlače više nego drugi - rekao je Frederik Simar iz Francuskog instituta za razvojna istraživanja, dodajući da "nismo svi magneti u svakom trenutku".

Ključnu ulogu imaju miris, tjelesna toplota i ugljendioksid koji izdišemo. Ženke komaraca, koje jedine ujedaju, koriste izuzetno osjetljive receptore da bi pronašle metu. Na većim udaljenostima vodi ih CO₂, a kako se približavaju, presudni postaju mirisi kože i vlažnost.

- Više od 100 godina znamo da ih privlači ugljendioksid - kaže naučnik Rikard Ignel, dodajući da na nekoliko metara udaljenosti miris postaje ključan faktor.

Međutim, popularna teorija da krvna grupa utječe na privlačnost komarcima nije tačna. 

- Nema naučnu osnovu - ističu naučnici, uz napomenu da ni boja kože, očiju ili kose nije presudna.

Istraživanja pokazuju da ljudi oslobađaju stotine mirisnih jedinjenja, a njihova kombinacija određuje koliko smo privlačni komarcima. Posebno se izdvaja jedinjenje nastalo razgradnjom sebuma, koje kod nekih osoba postoji u većoj količini.

Studije su pokazale i da konzumiranje alkohola, posebno piva, može povećati privlačnost komarcima jer utječe na tjelesnu temperaturu i miris kože.

Stručnjaci savjetuju zaštitu nošenjem duže odjeće, korištenjem mreža i repelenata, kao i umjerenost u ishrani i alkoholu.

# KOMARCI
# NAUKA
# FRANCUSKI INSTITUT
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