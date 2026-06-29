Alergija na koprivu: Simptomi koje ne smijete zanemariti

Dodir s koprivom kod većine ljudi izaziva peckanje, svrab i crvenilo kože. Razlog su sitne dlačice na biljci koje pri kontaktu ispuštaju iritirajuće supstance, poput histamina i mravlje kiseline. Na mjestu dodira najčešće se pojavljuju sitni plikovi okruženi crvenilom, a intenzitet reakcije zavisi od površine kože koja je bila izložena.

Nakon kontakta preporučuje se da se zahvaćeno mjesto ne dira najmanje deset minuta kako bi se iritirajuće supstance osušile. Zatim kožu treba nježno oprati vodom, a eventualne zaostale dlačice ukloniti ljepljivom trakom. Hladni oblozi, gel aloe vere, pasta od sode bikarbone ili antihistaminici mogu ublažiti svrab i peckanje, dok treba izbjegavati vruću vodu jer može pogoršati simptome.

Manje je poznato da kopriva može izazvati i sezonske respiratorne alergije. Njen polen prisutan je od proljeća do jeseni, a simptomi uključuju kihanje, curenje ili začepljen nos, suzenje i svrab očiju te nadraženost grla. Kod osoba koje boluju od astme polen može dodatno pogoršati tegobe.

Iako se osip uglavnom povlači u roku od 24 sata, u rijetkim slučajevima može doći do anafilaksije – teške alergijske reakcije koja zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. Otežano disanje, oticanje usana, jezika ili lica, stezanje u grudima, vrtoglavica i povraćanje znakovi su zbog kojih treba odmah potražiti ljekarsku pomoć.