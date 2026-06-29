Herpes na usnama: Evo kako da ga se riješite što brže

Herpes na usnama je česta virusna infekcija koju uzrokuje HSV-1 virus. Nakon prve infekcije virus ostaje u organizmu cijeli život i može se ponovo aktivirati usljed stresa, pada imuniteta ili dužeg izlaganja suncu. Prvi simptomi su peckanje, svrbež i trnci, nakon čega se pojavljuju sitni plikovi ispunjeni tečnošću koji obično zarastaju za sedam do deset dana.

Najefikasniji način liječenja je pravovremena primjena antivirusnih lijekova, poput aciklovira ili valaciklovira, idealno u prvih 24 sata od pojave simptoma. Oni usporavaju razmnožavanje virusa i skraćuju vrijeme oporavka.

Tokom liječenja preporučuje se održavati usne čistim i hidriranim balzamom ili vazelinom, izbjegavati diranje plikova te po potrebi koristiti hladne obloge za ublažavanje bola i otoka. Aloe vera i med mogu pomoći u smirivanju kože, ali nisu zamjena za antivirusnu terapiju.

Kako bi se smanjila učestalost izbijanja herpesa, važno je jačati imunitet, dovoljno spavati, izbjegavati stres i koristiti zaštitu za usne sa SPF faktorom. Također, ne treba dijeliti čaše, pribor za jelo, peškire ili druge predmete koji dolaze u kontakt s usnama jer je herpes vrlo zarazan.