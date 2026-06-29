  • avaz-logo
Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SE

ŠTITNA ŽLIJEZDA

Selen čuva organizam, ali prevelike količine mogu biti opasne

Ovaj važan mineral podržava rad štitne žlijezde, imunitet i plodnost, ali se suplementi ne bi smjeli uzimati bez preporuke ljekara

Selen je važan za štitnu žlijezdu, ali u prevelikim količinama može biti štetan. Facebook

I. Š.

29.6.2026

Selen je esencijalni mineral koji ima važnu ulogu u radu štitne žlijezde, jačanju imuniteta i očuvanju reproduktivnog zdravlja. Posebno je značajan za stvaranje aktivnih hormona štitne žlijezde, zbog čega se često preporučuje osobama koje boluju od Hashimotovog tireoiditisa i drugih autoimunih bolesti.

Osim toga, selen pomaže odbrambenom sistemu organizma i učestvuje u stvaranju antitijela, dok je kod muškaraca važan za proizvodnju testosterona i kvalitet spermatozoida. Nedostatak ovog minerala može izazvati umor, slabost mišića i pojačano opadanje kose.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da selen ne treba uzimati na svoju ruku. Prekomjeran unos može dovesti do trovanja, poznatog kao selenoza, čiji su simptomi metalni okus u ustima, zadah po bijelom luku, gubitak kose, lomljenje noktiju i neurološke tegobe.

Prije uzimanja dodataka ishrani preporučuje se laboratorijska kontrola i savjet ljekara. Poseban oprez potreban je i s brazilskim orasima jer samo nekoliko komada može sadržavati više selena nego što je organizmu potrebno tokom jednog dana.

# ISHRANA
# ZDRAVLJE
# SELEN
# ŠTITNA ŽLIJEZDA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.