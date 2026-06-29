Selen čuva organizam, ali prevelike količine mogu biti opasne

Selen je esencijalni mineral koji ima važnu ulogu u radu štitne žlijezde, jačanju imuniteta i očuvanju reproduktivnog zdravlja. Posebno je značajan za stvaranje aktivnih hormona štitne žlijezde, zbog čega se često preporučuje osobama koje boluju od Hashimotovog tireoiditisa i drugih autoimunih bolesti.

Osim toga, selen pomaže odbrambenom sistemu organizma i učestvuje u stvaranju antitijela, dok je kod muškaraca važan za proizvodnju testosterona i kvalitet spermatozoida. Nedostatak ovog minerala može izazvati umor, slabost mišića i pojačano opadanje kose.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da selen ne treba uzimati na svoju ruku. Prekomjeran unos može dovesti do trovanja, poznatog kao selenoza, čiji su simptomi metalni okus u ustima, zadah po bijelom luku, gubitak kose, lomljenje noktiju i neurološke tegobe.

Prije uzimanja dodataka ishrani preporučuje se laboratorijska kontrola i savjet ljekara. Poseban oprez potreban je i s brazilskim orasima jer samo nekoliko komada može sadržavati više selena nego što je organizmu potrebno tokom jednog dana.