Jedna analiza krvi može otkriti ozbiljne bolesti prije prvih simptoma

Osnovni metabolički panel (BMP – Basic Metabolic Panel) jedna je od najčešćih laboratorijskih analiza krvi kojom se procjenjuje opće zdravstveno stanje organizma. Ova pretraga daje uvid u nivo šećera u krvi, rad bubrega i ravnotežu elektrolita, zbog čega se često radi u sklopu sistematskih pregleda, prije operacija ili kada ljekar sumnja na određene zdravstvene probleme.

BMP obuhvata osam važnih laboratorijskih parametara: glukozu, ureu (BUN), kreatinin, bikarbonate (CO₂), natrij, kalij, hloride i kalcij. Svaki od njih daje važne informacije o funkcionisanju organizma.

Za analizu je potreban uzorak venske krvi, a najčešće se preporučuje da osoba ne jede najmanje osam sati prije vađenja krvi kako bi rezultati, posebno vrijednost glukoze, bili što precizniji.

Povišene ili snižene vrijednosti mogu ukazivati na bolesti bubrega, dijabetes, poremećaje elektrolita, dehidraciju, bolesti srca ili druge zdravstvene probleme. Ipak, svako odstupanje ne znači nužno da postoji bolest, već nalaze treba tumačiti zajedno sa simptomima, zdravstvenom historijom i drugim analizama.

Ljekari ističu da BMP može pomoći u ranom otkrivanju brojnih poremećaja, često i prije nego što se pojave prvi simptomi, zbog čega predstavlja jednu od najvažnijih rutinskih laboratorijskih pretraga.