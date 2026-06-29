Dvostruki vid može biti prvi znak opasne bolesti

Dvostruki vid, poznat kao diplopija, stanje je u kojem osoba vidi dvije slike jednog predmeta. Može nastati zbog problema sa samim okom, ali i biti znak ozbiljnih neuroloških ili sistemskih bolesti. Ljekari razlikuju monokularnu diplopiju, koja ostaje prisutna i kada je jedno oko zatvoreno, te binokularnu diplopiju, koja nestaje prekrivanjem jednog oka i najčešće ukazuje na poremećaj usklađenosti očiju.

Osim duplih slika, mogu se javiti glavobolja, vrtoglavica, mučnina, bol pri pokretanju očiju, spušten kapak i problemi s ravnotežom. Dijagnoza se postavlja oftalmološkim pregledom, a po potrebi se rade magnetna rezonanca (MR), kompjuterizovana tomografija (CT) mozga i laboratorijske pretrage.

Liječenje zavisi od uzroka i može uključivati naočale, prizmatična stakla, vježbe za oči, terapiju osnovne bolesti ili operativni zahvat. Ako se dvostruki vid pojavi iznenada, posebno uz jaku glavobolju, otežan govor, slabost ili utrnulost, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć jer može biti znak moždanog udara ili drugog ozbiljnog stanja.