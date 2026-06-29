Uzimate li antidepresive: Budite oprezni tokom ljetnik vrućina

Visoke temperature nisu problem samo za one koji se teško podnose vrućinu ili provode mnogo vremena na suncu.

Tokom ljetnih dana, kada se organizam bori da održi normalnu temperaturu, posebnu pažnju trebalo bi da obrate i ljudi koji koriste određene lijekove, među kojima su i pojedini antidepresivi i lijekovi za mentalno zdravlje.

Dok većina ljudi razmišlja o zaštiti kože, unosu tečnosti i izbjegavanju najtoplijeg dijela dana, manje se govori o tome da neki lijekovi mogu promijeniti način na koji tijelo reaguje na visoke temperature. To ne znači da terapiju treba prekidati, ali znači da je važno znati kako da se tokom vrelih dana dodatno zaštitite.

Stručnjaci upozoravaju da pojedini antidepresivi i antipsihotici mogu uticati na sposobnost tijela da reguliše temperaturu, što kod nekih ljudi može povećati rizik od pregrijavanja i dehidratacije.

Kako vrućina utiče na tijelo dok pijete određene lijekove

Kada je napolju veoma toplo, tijelo se prirodno hladi znojenjem. Kod nekih osoba koje koriste određene vrste terapije taj proces može biti otežan.

Pojedini lijekovi za depresiju i druga mentalna stanja mogu uticati na znojenje, osjećaj žeđi i reakciju kože na sunce. Zbog toga se može desiti da organizam sporije šalje signale da mu je potrebna voda ili da koža postane osjetljivija na UV zračenje.

Doktorka Vendi Bern, bivša predsjednica Kraljevskog koledža psihijatara, upozorila je da postoje dodatni efekti povezani sa visokim temperaturama na koje treba obratiti pažnju.

Posebno se navodi veza između visokih temperatura i određenih tricikličnih antidepresiva i antipsihotika, koji se danas rjeđe propisuju nego neke novije grupe lijekova.

Ne prekidajte terapiju na svoju ruku

Jedna od najvažnijih poruka stručnjaka jeste da visoke temperature nisu razlog da sami prestanete da uzimate propisanu terapiju.

Organizacije koje se bave mentalnim zdravljem, poput Mind, upozoravaju da nagli prekid uzimanja lijekova može napraviti dodatne probleme i da svaku promjenu terapije treba dogovoriti sa ljekarom, farmaceutom ili stručnim timom koji prati vaše stanje.

"To ne znači da treba da prestanete da uzimate lijekove. Nemojte prekidati ili mijenjati dozu bez razgovora sa svojim ljekarom opšte prakse, farmaceutom ili timom za mentalno zdravlje", navodi se u njihovom upozorenju.

Kod ljudi koji koriste antidepresive ili druge psihijatrijske lijekove, najvažnije je da tokom toplih dana prate kako se osjećaju i reaguju na promjene u organizmu.

Simptomi koje ne treba ignorisati tokom velikih vrućina

Ako tokom vrelih dana osjetite da vam nije dobro, obratite pažnju na signale koje tijelo šalje. Posebno treba reagovati ako se pojave:

- vrtoglavica

- zbunjenost

- mučnina

- izražen umor

- osjećaj slabosti

- neuobičajena malaksalost

U takvim situacijama preporuka je da pređete u hladniji prostor, popijete vodu i potražite savjet stručnjaka ako se stanje ne popravlja.

Vrućina dodatno opterećuje organizam, pa je važno da osobe koje uzimaju terapiju budu pažljivije nego inače i da ne zanemare simptome koji ranije nisu bili prisutni.

Jednostavni savjeti za bezbjednije ljeto

Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih koraka koji mogu pomoći tokom toplih dana:

- pijte dovoljno vode

- tokom dana boravite u hladu ili klimatizovanom prostoru

- kada su temperature najviše izbjegavajte direktno sunce

- u najtoplijem dijelu dana koristite odgovarajuću zaštitu od sunca, posebno ako primijetite veću osjetljivost kože

- provjerite kako su stariji članovi porodice ili osobe koje su posebno osjetljive na vrućinu

Ove preporuke posebno su važne tokom toplotnih talasa, kada temperature danima ostaju visoke i kada se tijelo teže prilagođava uslovima iz okruženja.

Kada je vrijeme da razgovarate sa ljekarom

Ako niste sigurni da li vaš lijek utiče na podnošenje vrućine, najbolje je da pitate svog ljekara ili farmaceuta. Oni mogu objasniti da li vaša terapija zahtijeva dodatne mjere opreza tokom ljeta.

Svaki organizam reaguje drugačije, pa se i savjet uvijek prilagođava osobi koja lijek koristi. Najvažnije je da se terapija ne mijenja samostalno i da se na vrijeme reaguje ako tijelo šalje upozoravajuće signale.

Ljeto donosi brojne izazove za zdravlje, a uz malo više pažnje i dobre navike, moguće je lakše podnijeti visoke temperature i kada koristite određene lijekove.