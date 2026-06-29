Neurolog upozorava na razarajuću glavobolju: Uzrok je ozbiljan, a može ubiti za nekoliko sati

Kada vas pogodi jaka i iscrpljujuća glavobolja, prva reakcija često je povući se u mračnu i tihu prostoriju i čekati da bol prođe. Iako je to u većini slučajeva sasvim razumno, ponekad takav pristup može biti veoma opasan. Uzrok glavobolje može biti mnogo ozbiljniji nego što mislite, a prema riječima jednog neurologa, bez hitne medicinske pomoći posljedice mogu biti kobne već za nekoliko sati.

Glavobolje su česta pojava i mogu biti izazvane različitim faktorima, od stresa i dehidracije do problema s vidom ili lošeg držanja tijela. Najčešće prolaze same od sebe ili uz lijekove protiv bolova poput paracetamola i ibuprofena te uglavnom nisu znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema. Međutim, ako bol ne prolazi ili se naglo pojačava, razlog je za zabrinutost.

Glavobolja koju ne smijete ignorisati

Iako se može raditi o jačoj migreni ili cluster glavobolji, takvi simptomi mogu ukazivati i na po život opasnu infekciju koja se razvija u organizmu.

Na to je upozorio neurolog dr. Baibing Chen u videu koji je podijelio sa svojih gotovo 300.000 pratilaca, ističući da je riječ o hitnom medicinskom stanju koje se nikako ne smije ignorisati ostankom u krevetu, piše Lad Bible.

Ljekar iz Michigana objašnjava da jaka glavobolja koja se postepeno pogoršava može biti znak meningitisa.

Većina glavobolja nije hitno stanje, ali meningitis je drugačiji. To je infekcija ili upala zaštitnih ovojnica koje okružuju mozak i kičmenu moždinu. Mogu ga izazvati virusi, bakterije ili čak gljivice - pojasnio je dr. Chen.

Posebno je opasan bakterijski meningitis, koji se može veoma brzo razviti u smrtonosno stanje.

To je oblik koji nas najviše plaši. Upravo zbog toga vakcine protiv bakterijskih infekcija spašavaju nebrojene živote, jer sprječavaju neke od najopasnijih oblika bakterijskog meningitisa - rekao je.

Problem je što meningitis u početnoj fazi često podsjeća na obične virusne infekcije, zbog čega mnogi ljudi predugo čekaju prije nego što potraže pomoć.

Rano postavljanje dijagnoze i pravovremeno liječenje od ključne su važnosti kako bi ljekari što prije utvrdili uzrok bolesti i započeli odgovarajuću terapiju.

Koji su ključni simptomi meningitisa?

Prema podacima Klinike Cleveland, glavobolja izazvana meningitisom može biti izuzetno jaka i širiti se niz leđa ili u druge dijelove tijela.

Jedan od najprepoznatljivijih simptoma je ukočen vrat, do te mjere da ga osoba gotovo ne može normalno pomjerati. Međutim, važno je ne čekati da bol postane nepodnošljiva ako su prisutni i drugi simptomi.

Pored jake glavobolje, znakovi upozorenja uključuju:

- visoku temperaturu,

- izrazito hladne šake i stopala,

- bolove u zglobovima i mišićima,

- bol u očima prilikom gledanja u jako svjetlo.

Kod nekih osoba mogu se javiti i:

- napadi,

- povraćanje,

- proljev,

- zbunjenost,

- izražena pospanost,

- poteškoće s buđenjem.

Posebno važan znak upozorenja je osip ili mrlje na koži koje ne blijede kada se na njih pritisne staklena čaša.

Ako primijetite bilo koju kombinaciju ovih simptoma uz iscrpljujuću glavobolju, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Druge opasne glavobolje

Iako je upozorenje dr. Chena bilo usmjereno na meningitis, to nije jedino stanje koje se može manifestirati kroz opasnu glavobolju.

Iznenadna i izuzetno jaka glavobolja, koju pacijenti često opisuju kao „najgoru glavobolju u životu“, može biti znak pucanja moždane aneurizme i posljedičnog subarahnoidalnog krvarenja, jedne od vrsta moždanog udara.

Takva glavobolja nastupa naglo, poput udara groma, a često je praćena mučninom, povraćanjem, ukočenim vratom i poremećajima svijesti.

Riječ je o stanju koje zahtijeva hitnu neurohiruršku intervenciju jer posljedice mogu biti katastrofalne.

Zbog toga je važno naučiti prepoznati simptome koji ukazuju na ozbiljniji zdravstveni problem. Svaka glavobolja koja nastupa iznenada, neuobičajeno je jaka, postepeno se pogoršava ili je praćena drugim neurološkim simptomima razlog je za hitan odlazak ljekaru.

Kako poručuju iz Fondacije za istraživanje meningitisa:

Osoba koja ima meningitis ili sepsu može se veoma brzo ozbiljno razboljeti. Zato uvijek vjerujte svojim instinktima i što prije potražite medicinsku pomoć.