Vrućina mijenja ponašanje: Evo zašto ste nervozniji tokom toplotnih valova

Ekstremne vrućine ne opterećuju samo tijelo već mogu značajno uticati i na mentalno zdravlje. Tokom toplotnih valova mnogi ljudi postaju nervozniji, teže se koncentrišu i burnije reaguju na svakodnevne situacije.

Razlog je to što organizam tokom velikih vrućina troši više energije na regulaciju tjelesne temperature, zbog čega mozak slabije obrađuje stres i kontroliše emocije. Dodatni problem predstavlja dehidracija, koja može izazvati umor, glavobolju, osjećaj zbunjenosti i razdražljivost.

Visoke noćne temperature često remete san, pa organizam ne uspijeva da se oporavi. Zbog toga su narednog dana češći pad koncentracije, loše raspoloženje i manjak strpljenja.

Stručnjaci upozoravaju da su posebno osjetljive osobe koje imaju psihičke tegobe ili koriste određene lijekove, jer vrućina može dodatno pogoršati njihovo stanje. Redovan unos tečnosti, boravak u rashlađenim prostorijama i izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana mogu pomoći da se lakše podnesu visoke temperature.