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VISOKE TEMPERATURE

Vrućina mijenja ponašanje: Evo zašto ste nervozniji tokom toplotnih valova

Ne iscrpljuju samo tijelo već utiču i na mozak, raspoloženje, koncentraciju i kontrolu emocija, upozoravaju stručnjaci

Visoke temperature mogu izazvati razdražljivost, umor, pad koncentracije i povećati osjećaj stresa, posebno tokom dugotrajnih toplinskih valova. Fena

I. Š.

30.6.2026

Ekstremne vrućine ne opterećuju samo tijelo već mogu značajno uticati i na mentalno zdravlje. Tokom toplotnih valova mnogi ljudi postaju nervozniji, teže se koncentrišu i burnije reaguju na svakodnevne situacije.

Razlog je to što organizam tokom velikih vrućina troši više energije na regulaciju tjelesne temperature, zbog čega mozak slabije obrađuje stres i kontroliše emocije. Dodatni problem predstavlja dehidracija, koja može izazvati umor, glavobolju, osjećaj zbunjenosti i razdražljivost.

Visoke noćne temperature često remete san, pa organizam ne uspijeva da se oporavi. Zbog toga su narednog dana češći pad koncentracije, loše raspoloženje i manjak strpljenja.

Stručnjaci upozoravaju da su posebno osjetljive osobe koje imaju psihičke tegobe ili koriste određene lijekove, jer vrućina može dodatno pogoršati njihovo stanje. Redovan unos tečnosti, boravak u rashlađenim prostorijama i izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana mogu pomoći da se lakše podnesu visoke temperature.

# TOPLOTNI VAL
# ZDRAVLJE
# VISOKE TEMPERATURE
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