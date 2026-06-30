Kafa prije ili poslije doručka: Evo šta je bolji izbor za organizam

Mnogi dan započinju šoljicom kafe, ali stručnjaci ističu da nije svejedno pijete li je prije ili poslije doručka. Obje navike imaju svoje prednosti i mane, a izbor najviše zavisi od toga kako vaš organizam reaguje na kofein.

Kafa popijena prije doručka brže djeluje jer se kofein brže apsorbuje na prazan želudac. Zbog toga može povećati budnost, koncentraciju i nivo energije, a mnogi je biraju i prije jutarnjeg treninga. Ipak, kod pojedinih osoba može izazvati želučane tegobe, pojačati lučenje kiseline ili uticati na nivo šećera u krvi.

S druge strane, kafa nakon doručka obično manje opterećuje želudac i može pomoći da nivo šećera u krvi bude stabilniji. Hrana ublažava njen nadražujući efekat, pa je ova opcija pogodnija za osobe sa osjetljivim želucem ili probavnim smetnjama.

Umjereno ispijanje kafe povezuje se s brojnim zdravstvenim koristima, uključujući manji rizik od dijabetesa tipa 2, bolesti jetre i moždanog udara, kao i bolju koncentraciju. Stručnjaci preporučuju da dnevni unos kofeina ne prelazi oko 400 miligrama te da se kafa ne pije nekoliko sati prije spavanja kako ne bi narušila kvalitet sna.