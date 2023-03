Snažan imunitet je važniji nego ikad

Drugim riječima, u jednom proizvodu dobijete odlično izbalansiranu mješavinu nutrijenata kojima svojem organizmu pomažete u jačanju i održavanju imuniteta. Imunosal linija se trenutno sastoji od 8 proizvoda namijenjenih različitim potrebama kao i životnoj dobi. Najpoznatiji i najtraženiji proizvod su svakako Imunosal kapsule koje se ističu sa čak 900 mg beta-glukana u dnevnoj dozi.



Za sve generacije

Za stariju populaciju u ponudi su Imunosal Senior kapsule kod kojih je povećana količina koenzima Q10 važnog upravo u zrelim godinama kad ga naš organizam ne proizvodi dovoljno. Za one najmlađe tu je Imunosal Junior sirup, a za školarce Imunosal tekući suplement. Oba proizvoda za djecu su odličnog voćnog okusa koji djeca obožavaju.

Za one koji vole vitamin C

Imunosal C-1000 kapsule nastale su zbog potražnje kupaca za snažnim vitaminom C, ali koji dolazi u kombinaciji s pojačanim dozama i ostalih vitamina. Tako Imunosal C-1000 sadrži uz 1000 mg vitamina C u dnevnoj dozi još i 10 vitamina te cink, selen i željezo. Za one koji ne vole multivitamine konzumirati u kapsulama, tu su i Imunosal šumeće tablete s okusom naranče. Dovoljno je jednu tabletu otopiti u čaši vode da se dobije ukusni napitak koji nas opskrbljuje vitaminima za cijeli dan.

Novi Imunosal direkt

Najnoviji proizvod u liniji je Imunosal Direkt u vrećicama koji je idealan dnevni suplement za imunitet za one koji ne vole kapsule ili nemaju pri ruci čašu vode jer je vrlo praktičan za svakodnevnu upotrebu na poslu, na putu i kod sportaša. Sipa se direktno u usta gdje se i otapa. Ima brzo djelovanje, a dio sastojaka počinje se apsorbirati već u ustima.

Sve proizvode možete potražiti u apotekama, a više informacija o proizvodima na www.imunosal.ba.