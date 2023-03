Hurme mogu olakšati brojne zdravstvene probleme

Hurme sadrže znatnu mjeru svojstava koja mogu olakšati brojne zdravstvene probleme. To su na primjer, moždani udar, srčani udar, visok holesterol i hipertenzije.

Hurme su veoma značajne za naše zdravlje i donose mnoge zdravstvene prednosti. Kako biste poboljšali imunitet, ali i cjelokupno stanje organizma, slobodno uvrstite ovu namirnicu u svoju ishranu.

Pored toga što su ukusne, hurme sadrže i ljekovite materije. U njima ima željeza, kalija, proteina, vlakana, kalcija, vitamina A, B i C. Međutim, s obzirom na to da sadrže i dosta šećera, preporučuje se umjerena konzumacija. One su bogate željezom. 100 grama hurmi sadrži 0,9 mg željeza. To je oko 11 posto od predložene doze za dan.

Hurme reguliraju nivo holesterola. LDL ili loš holesterol može biti reguliran uz pomoć hurmi koje utječu i izbacuju loše masnoće. Pored svega navedenog, hurme jačaju srce. U skladu s time šta vama odgovara, hurme (nekoliko njih) možete jesti ili pred spavanje, ili ujutru.