Sezona je mladog luka: Evo zašto ga trebate uvrstiti u ishranu

Koristi se za poboljšanje imuniteta

Kao što je spomenuto, bogat je vitaminom C koji je veoma važan za jačanje imuniteta. Čak pomaže u izgradnji bijelih krvnih zrnaca koja se bore protiv infekcije. Vitamin C ima antibakterijska svojstva, zbog čega se mladi luk bori protiv bolesti poput kašlja, gripe i prehlade. Jedino o čemu treba da vodimo računa je da odmah konzumiramo mladi luk jer je vitamin C veoma isparljiv, pa se dio vitamina C gubi ako ga predugo držimo na zraku.

U borbi protiv dijabetesa

Naime, istraživanja su pokazala da je mladi crni luk vrlo pogodan za osobe koje imaju dijabetes i to zbog hroma, minerala koji kontroliše dijabetes. Pretpostavlja se da nedostatak hroma može da uzrokuje inzulinsku rezistenciju, koja najčešće prethodi dijabetesu. Također, alil-propil-disulfid, jedinjenje iz mladog luka, stimuliše lučenje inzulina važnog za održavanje normalnog nivoa šećera u krvi.

Ima koristi u smanjenju rizika od raka

Antioksidans i jedinjenje sumpora u njemu pomažu tijelu da eliminiše štetne slobodne radikale, koji su uglavnom uzrokovani zagađenjem, unutrašnjim mehanizmima tijela i stresom.

Za sprečavanje stomačnih komplikacija

Za ovo su zaslužna vlakna prisutna u njemu. Bilo da ga jedete sirovog ili kuhanog, to će pomoći vašem sistemu za varenje da poboljšano radi.

Održava zdravlje srca

Također pomaže u snižavanju nivoa holesterola u tijelu. Vitamin C prisutan u njemu vas stavlja u manji rizik od srčanih oboljenja. Istraživanja su dokazala da vitamin C pomaže u smanjenju upale i opušta krvni sud koji nosi krv do srca, čime štiti srce od pojave srčanog ili moždanog udara.