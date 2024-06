Opasnost koja vreba iz brojnih izvora: Pronađena mikroplastika koja izaziva rak u sjemenoj tečnosti

Mikroplastika predstavlja stvarnu opasnost, a pronađena je na mnogim mjestima, od vrha Mont Everesta do samog dna okeana. Međutim, ono što stvarno zabrinjava je najnovije otkriće u ljudskoj sjemenoj tečnosti.



Smanjena plodnost

Naučnici su otkrili osam vrsta sićušne plastike koja izaziva rak kod svih 36 muškaraca testiranih u novoj studiji. Tih osam vrsta mikroplastike koriste se i u stiroporu i cijevima, ali sada je situacija postala alarmantna.

Uzorci sperme u sebi su imali čestice koje se mogu naći u cijevima i kod tih muškaraca spermtozoidi su znatno usporeniji, zbog čega može da se potvrdi veza mikroplastike i smanjenje stope plodnosti.

Hemikalije koje se izlučuju iz ovih sitnih čestica mogle bi da izazovu upalu u tijelu koja narušava kvalitet i funkcionalnost sperme, napisali su istraživači. Toksini su sada pronađeni u svakom glavnom ljudskom organu i dijelu tijela uključujući mozak, srce, arterije i genitalije muškaraca.

- Mikroplastika je sada sveprisutna i prožima ekosisteme globalno, od najdubljih okeana do netaknutih planinskih regiona - napisali su istraživači u svom radu, koji je objavljen u časopisu "Science of The Total Environment".

Najčešća hemikalija

Čestice, manje od pet milimetara dužine ulaze u naša tijela kroz plastičnu ambalažu, određenu hranu, vodu iz česme, pa čak i zrak koji udišemo i povezuju se sa rakom i problemima plodnosti. Sakupljanjem uzoraka od 36 učesnika, istraživači sa Univerziteta Kingdao u Kini su se nadali da će utvrditi da li se ove čestice obično nalaze u spermi.

Da bi se kvalifikovali, učesnici su morali da budu dobrog zdravlja i da ne rade u industriji koja bi ih automatski više izložila mikroplastici, za razliku od prosječne osobe. Uzorci su pomiješani sa hemijskim rastvorom, filtrirani i analizirani pomoću osjetljivog mikroskopa.

Mikroskop i kasniji testovi su identifikovali sve različite hemikalije prisutne u uzorku. U svakom testiranom uzorku pronašli su najmanje jednu od osam različitih vrsta plastike.

Najčešća vrsta plastike koju su pronašli bio je polistiren, što je isti materijal koji se koristi za pravljenje sunđera za pakovanje. Istraživači su takođe pronašli plastiku poput polivinilhlorida (PVC) koja se koristi za pravljenje vodovodnih sistema.

Oslobađanje čestica

Ljudi koji su imali PVC u spermi imali su manje pokretne spermatozoide od onih sa samo polistirenom. Manje pokretna sperma, generalno, lošija u oplodnji jajnih ćelija. Broj spermatozoida u svakom uzorku nije se značajno razlikovao u zavisnosti od vrste plastike koju je neko imao u svom sistemu.

Prethodna istraživanja su sugerirala da se toksične čestice mogu osloboditi kada hranu u plastičnoj ambalaži zagrijavate u mikrotalasnoj peći, pijete iz plastičnih flaša za vodu, udišete zrak koji ima, naprimjer, sitne komadiće isjeckane plastike iz automobilskih guma, piše "DailyMail".

Sve u svemu, neka istraživanja su pokazala da prosječna osoba unese oko pet grama plastičnih čestica sedmično, što je otprilike težina kreditne kartice. Ove sitne čestice putuju kroz naš sistem, vjerovatno kroz naš krvotok, rekla je Trejsi Vudraf (Tracy Woodraf), direktorica Programa za reproduktivno zdravlje i životnu sredinu na Univerzitetu Kalifornije u San Francisku.

- Sva mjesta u vašem tijelu koja se snabdjevaju vašom krvlju, to je prilika da mikroplastika difunduje u različita tkiva - objasnila je dr Vudraf.

Prije samo nekoliko sedmica, istraživači su otkrili čestice u muškim testisima, ali su one također pronađene u srcu, plućima i mozgu. Pošto su naučnici tek nedavno počeli da istražuju mikroplastiku, nisu došli do konsenzusa o tome šta nam rade konkretno.

- Široko rasprostranjeno prisustvo ovih zagađivača je alarmantno, uglavnom zbog implikacija koje mogu imati na reproduktivno zdravlje muškaraca - napisali su istraživači u novom radu.

Polistiren je prekinuo način na koji mužjaci miševa proizvode spermu, pokazalo je istraživanje iz 2021. godine.