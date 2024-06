Naučnici otkrili kako zaustaviti štucanje: Kažu da djeluje u 100 posto slučajeva

Štucanje, znamo svi, može nekad da bude neugodno, posebno kada smo u društvu.

Ma koliko pili vode ili držali dah, štucanje neće da prestane.

Oni koji imaju problema sa štucanjem sada mogu da odahnu jer su naučnici otkrili metodu koja uključuje samo četiri koraka. Kako tvrde, dheluje u 100 posto slučajeva, piše Unilad.

1. korak: Potpuno izdahnite, ispraznite pluća.

2. korak: Duboko udahnite i zadržite dah nekoliko sekundi.

3. korak: Bez ispuštanja zraka, udahnite još malo zraka, a zatim zadržite nekoliko sekundi.

4. korak: Ponovite treći korak.

Štucanje je u principu bezazleno, a izaziva ga grčenje dijafragme, odnosno nadražaj nerva poznatog kao nervus phrenicus, piše Stetoskop.

Može se javiti kao reakcija na brzo jedenje i gutanje zraka, konzumiranje hladnog pića ili ljutih jela, a često se javlja i kao posljedica stresa i uzbuđenja.

Štucanje se manifestuje tako što grčenje dijafragme dovodi do širenja pluća uz trzaj, a dio dušnika u kome se nalaze glasne žice (glottis) se zatvara velikom brzinom. To dovodi do prekida dotoka zraka i ispuštanja onih poznatih zvukova koji nas iritiraju, odnosno štucanja.

Štucanje nije opasno, ali ako traje satima ili čak danima, neophodno je obratiti se ljekaru.