Herpes Simplex: Virus koji se manifestira na licu i genitalnoj regiji

Herpes na usni (groznica na usni) vrlo je česta virusna infekcija (Herpes Simplex) koja prati pojedina stanja organizma, a najčešće se javlja kao popratna pojava infekcija koje narušavaju imunitet te kod jakih menstruacija, stresa, straha, anksioznosti ili nervoze.



Simptomi virusa

Postoje dva tipa virusa, virus Herpes Simplex 1 ili HSV1 se češće manifestira simptomima na usnama i licu, dok se virus Herpes Simplex 2 ili HSV2 manifestira simptomima u genitalnoj regiji, iako se oba virusa mogu manifestirati u oba područja.

Primarna infekcija obično se događa tokom djetinjstva, dok reaktivacija virusa može nastupiti i godinama kasnije. Nakon prve infekcije, virus ostaje u nervnim ćelijama i može se aktivirati periodično, uzrokujući ponovnu pojavu simptoma, najčešće na istom mjestu.

Herpes na usni je zarazan, a najčešće se prenosi slinom, poljupcima, kašljanjem ili kihanjem te zaraženom hranom i pićem. Nositelj virusa može prenijeti herpes drugoj osobi čak i kada mjehurići nisu prisutni, no najveća mogućnost zaraze je od trenutka pojave mjehurića do pojave krasti.

Ovaj herpes obično izbija iznenada. Jedan do dva dana prije pojave prvih simptoma na tom se mjestu mogu osjetiti svrbež, bol i prilično neugodno peckanje. Prvu infekciju mogu pratiti i opći simptomi zarazne bolesti, kao što su povišena temperatura, opća slabost i povećani limfni čvorovi.

Jačanje imuniteta

Krvni testovi pokazuju o kojem se tipu herpesa radi, ali kada osoba nema nikakvih simptoma, krvni testovi ne mogu otkriti mjesto infekcije. Prevencija je uglavnom utemeljena na izbjegavanju ljubljenja ili korištenja stvari zaražene osobe. Vjerojatnost širenja infekcije se može smanjiti odgovornim spolnim ponašanjem. Izbjegavajte dodirivanje zaraženog područja rukama i temeljito perite ruke nakon izbijanja infekcije.

Ponovno pojavljivanje herpesa možete spriječiti jačanjem imuniteta, zatim se pobrinite da svaki dan imate barem sedam sati kvalitetnog sna. Doktorsku pomoć trebate potražiti ako herpes ne prođe u roku od 10 dana, te u slučaju da često imate herpes i da je vrlo izražen.

Groznica na usni obično prolazi spontano i ne zahtijeva posebno liječenje. Međutim, kod vrlo čestih recidiva provodi se terapija antivirusnim lijekovima koji se mogu dobiti na recept. Liječenje je u takvim slučajevima potrebno provesti odmah nakon izbijanja simptoma, stoga je dobro unaprijed kod kuće imati kutiju lijekova koje vam je propisao doktor.

Eterična ulja

Za ublažavanje simptoma herpesa može se koristiti i čehno svježeg bijelog luka, koji je potrebno držati na usni otprilike pet minuta.

Može se zaustaviti i eteričnim uljima geranija, bergamota, eukaliptusa, čajevca i lavande. Posavjetujte se sa stručnjakom oko upotrebe navedenih ulja. Nipošto nemojte sami slagati recepturu bez provjerenih proizvoda.