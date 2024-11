Spasite sebi život u hitnim slučajevima: Prva pomoć - od infarkta do slomljene kosti

Poenta prve pomoći je pomaganje drugima u nevolji, ali valja naučiti i kako pomoći samom sebi ako se nađete u situaciji da vam je život ugrožen, a nema ko da vam priskoči u pomoć.

- Dok većinu prve pomoći možete izvesti na sebi kao što biste to radili na drugima, kod gušenja i srčanih problema moglo bi biti teže spasti sebi život - kaže dr. Alan Vir, koji je podijelio nekoliko praktičnih savjeta o tome šta poduzeti u takvim situacijama.

Infarkt

Odmah nazovite hitnu pomoć, a zatim se odmarajte. Svaki pokret stvara nepotreban pritisak na srce. Najbolja pozicija je biti na podu, naslonjen na zid, sa skupljenim koljenima i podrškom za glavu i ramena. Ovaj položaj smanjuje pritisak na srce i sprečava povrede ako padnete u nesvijest. Ako paničite, povećat ćete napor za tijelo i smanjiti šanse za preživljavanje.

Obilno krvarenje

Pritisnite ranu služeći se rukom, peškirom ili odjećom koja vam se nađe u blizini. Odmah pozovite hitnu pomoć. Ako ste u prilici, obmotajte tkaninu zavojem kako biste održavali pritisak na ranu. Držite ranu iznad visine srca (ako je na ruci) jer će to smanjiti dotok krvi do povrijeđenog područja. Ako vam je neki objekat zaboden u ranu, ne pokušavajte da ga izvadite. Lezite tako da vam noge budu iznad visine srca jer će vam to smanjiti šok.

Gušenje

Ako je blokada vazduha djelimična, spasit ćete se kašljanjem, tako da forsirate izbacivanje objekta koji vam je zapeo u grlu. Ako je stvar ozbiljnija, morat ćete da potražite pomoć. Kašljite najjače što možete naginjući se prema napred. Stisnite šaku i pritisnite je iznad pupka, a ispod rebara. Drugu ruku prebacite preko šake i forsirajte udah.

Slomljena kost

Ako je prelom spoljašnji, pokrijte ranu sterilnom tkaninom ili rukom. Pritisnite područje oko rane, ali nipošto ne dodirujte slomljenu kost. Nazovite hitnu pomoć. Lezite i podignite noge iznad srca kako biste ste smanjili šok, ali to važi samo ako prelom nije na donjem dijelu tijela.

Opekotina

Opečenu kožu morate što prije hladiti kako biste spriječili trajna oštećenja. Držite opekotinu ispod mlaza hladne vode. Ako nema vode u blizini, prislonite bilo koji hladan predmet. Nazovite hitnu. Nastavite da hladite područje najmanje 10 minuta, ali ga nipošto ne dirajte. Skinite sa sebe nakit i odjeću, osim ako se nalazi na opekotini. Ako ste u prilici, ovlaš je prekrijte providnom folijom. Poslužit će i čista plastična kesica ili sterilna tkanina. Smanjite šok tako što ćete noge podići iznad srca.