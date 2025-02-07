Mogući znakovi bolesti masne jetre, mnogi ih ne shvataju ozbiljno

Najčešća vrsta oboljenja jetre je bolest masne jetre koja nastaje kao posljedica nagomilavanja masti iznad pet posto težine tkiva ovog organa.

Kod onih koji su u ranoj fazi bolesti često je teško prepoznati simptome, ali su stručnjaci za "Health Shots“ otkrili koji su najčešći simptomi povezani sa ovom bolešću, prenio je Index.

Imajte na umu da ako se bolest masne jetre ne liječi na vrijeme i pravilno, ona može dovesti do upale i potencijalno napredovanja do ozbiljnijih zdravstvenih problema sa jetrom.

Jedan od prvih simptoma masne jetre je neobično izražen umor ili iscrpljenost. Jetra igra ključnu ulogu u detoksikaciji i regulaciji energije, a kada je oslabljena, može dovesti do hroničnog umora.

Neprijatan ili tup bol u gornjem desnom dijelu stomaka, ispod desnog rebra, može ukazivati na upalu ili oticanje jetre. Ovaj bol može postati izraženiji nakon obroka ili tokom fizičke aktivnosti.

Masna jetra je usko povezana sa insulinskom rezistencijom, što često dovodi do akumulacije viška težine, posebno u predjelu stomaka. Kada jetra ne može efikasno da obradi masti, može doprinijeti masnoći na stomaku.

Hormonska neravnoteža uzrokovana masnom jetrom može dovesti do problema sa kožom, kao što su akne ili tamnjenje kožnih nabora, posebno oko vrata i pazuha. Gubitak kose također može biti jedan od znakova.

Kako se jetra bori sa viškom masti, to može uticati na varenje, izazivajući mučninu, opću slabost i gubitak apetita, prenio je Index.