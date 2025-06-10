Pritisci modernog života ostavili su ozbiljne posljedice na milenijalce

Možda mislite da su najmlađi radnici ti koji najviše osjećaju pritiske modernog doba, ali najnoviji podaci pokazuju suprotno – milenijalci, generacija rođena između 1981. i 1996. godine, nose najteži teret svakodnevnog stresa.

Zabrinjavajuće brojke

Prema izvještaju američke osiguravajuće kuće Aflac, čak 66 posto milenijalaca prijavljuje umjeren ili visok nivo burnouta – sindroma izgaranja na poslu. Generacija X (1965-1980) ih prati s 60 posto, dok je kod Generacije Z (1997-2012) taj broj nešto niži – 56 posto. Najmanje pogođeni su baby boomeri (1946-1964), među kojima je 39 posto prijavilo simptome burnouta.

Svi se suočavaju s globalnim izazovima – ekonomskom nestabilnošću, političkim napetostima, klimatskim krizama – ali milenijalci su, uz sve to, često i usred lične borbe za ravnotežu između posla i privatnog života, bez dovoljno sistema podrške.

- Radno okruženje za njih je zahtjevnije nego za prethodne generacije - stalna povezanost, visoka očekivanja i izrazito konkurentno tržište rada - navodi se u izvještaju

Generacija "u sendviču"

Dodatni izazov za milenijalce je njihova pozicija u tzv. "sendvič-generaciji" – mnogi se istovremeno brinu i o svojoj djeci i o starenju roditelja. Prema podacima kompanije Principal Financial, više od 60 posto onih koji balansiraju te dvostruke obaveze izražava zabrinutost zbog burnouta.

- Mentalni teret brige o familiji prelijeva se i na posao - ne ostaje unutar četiri zida doma, pogotovo u međusobno povezanom svijetu. To utiče na prisutnost, produktivnost i općenitu kvalitetu života zaposlenika, a poslodavci to itekako osjećaju - istaknuo je Ves Burk (Wes Burke) iz Care.com.

Šta mogu učiniti poslodavci?

Stručnjaci naglašavaju da kompanije moraju aktivno reagovati. Preporučuju uvođenje fleksibilnog radnog vremena, dodatnih slobodnih dana, kao i programa podrške mentalnom zdravlju, uključujući savjetovanja i wellness inicijative.

- Borba protiv burnouta ključna je za dobrobit milenijalaca - i svih ostalih generacija. Ljudi koji osjećaju visoku razinu burnouta znatno češće pate od ozbiljnih mentalnih problema poput anksioznosti, depresije ili čak posttraumatskog stresa - stoji u zaključku izvještaja.