Šta je bolje za smanjenje stresa: Meditacija ili tehnike disanja?

Mnogim ljudima i kratka svakodnevna meditacija može djelovati nedostižno u užurbanoj svakodnevici. Ali šta ako postoji jednostavniji način da postignete slične, ako ne i bolje rezultate? Meditacija je poznata kao moćan alat za jačanje uma i poboljšanje mentalnog zdravlja, smanjuje stres, kao i neke tehnike disanja. A šta je bolji izbor?

Istraživanje s Univerziteta Stanford u Kaliforniji, SAD, uporedilo je različite tehnike disanja s tradicionalnom meditacijom i otkrilo iznenađujućeg pobjednika – metodu poznatu kao cikličko disanje. Ova tehnika ne samo da poboljšava raspoloženje, već i efikasno smanjuje stres i optimizira brzinu disanja.

Najbolja tehnika disanja za brzo smanjenje stresa

Studija je uključila više od 100 učesnika koji su cijeli mjesec svakodnevno prakticirali jednu od četiri metode svjesnosti:

Cikličko disanje – Fokus na produženim izdisajima uz dva duboka udisaja kroz nos i potpuni izdisaj na usta.

Box disanje – Četiri jednaka segmenta: udah, zadržavanje daha, izdah i ponovno zadržavanje daha.

Ciklička hiperventilacija – Intenzivni nazalni udah i izdisaj kroz usta u 25 ciklusa, uz zadržavanje daha nakon posljednjeg izdisaja.

Standardna meditacija – Bez strukturiranog disanja, s fokusom na svjesnost.

Rezultati su pokazali da je cikličko disanje bilo najefikasnije u poboljšanju raspoloženja i smanjenju stresa. Sve metode disanja nadmašile su tradicionalnu meditaciju u kratkoročnim učincima.

Zašto je cikličko disanje moćnije od meditacije za mnoge ljude?

Činjenica da samo pet minuta cikličkog disanja dnevno može donijeti jednake, ako ne i veće koristi od meditacije predstavlja prekretnicu u istraživanju svjesnosti. Ova metoda je posebno korisna za one koji nemaju vremena za duže meditacijske prakse.

Istraživanje je otkrilo da su učesnici koji su prakticirali disanje imali značajno nižu brzinu disanja i stabilnije raspoloženje u usporedbi s onima koji su se oslonili na meditaciju. Međutim, nijedna metoda nije pokazala značajan utjecaj na kvalitet sna, što sugerira potrebu za dužim ili intenzivnijim praksama.

Ako želite isprobati cikličko disanje, slijedite ove jednostavne korake:

Udahnite kroz nos punim plućima, napravite drugi kraći udah odmah nakon prvog.

Polako izdahnite kroz usta sve dok pluća nisu potpuno prazna.

Ponavljajte ovaj ciklus pet minuta.

Ova tehnika ne zahtijeva nikakvu posebnu opremu i možete je prakticirati bilo gdje – dok čekate kafu, prije spavanja i tokom pauze na poslu.

Meditacija ili cikličko disanje – šta je vaš odabir?

Ako ste već predani meditaciji, nema potrebe za promjenom rutine. Međutim, ako tražite jednostavan način za brzo smanjenje stresa, fokusirano disanje poput cikličkog disanja moglo bi biti idealno rješenje. Stručnjaci poput Endrjua Habermana (Andrew Huberman), autora ove studije, ističu da su obje metode savršeni alati za svakodnevnu praksu svjesnosti.