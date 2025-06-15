Kako pravilno hidratizirati tijelo tokom ljeta i izbjeći dehidraciju

Ljeto i visoke temperature mogu lako dovesti do dehidracije ako ne pazimo na dovoljan unos tekućine, što može uzrokovati umor, glavobolje i poremetiti važne tjelesne funkcije poput probave, ravnoteže elektrolita i rada srca.

Kako biste izbjegli ove probleme, važno je piti dovoljno vode tokom dana, preporučeno najmanje 2 do 2,5 litre, uz češće manje količine kako žeđ ne bi bila znak početne dehidracije.

Osim vode, u ishranu treba uključiti voće i povrće bogato vodom kao što su krastavci, lubenica i narandže, koji pored tekućine doprinose i unosu vitamina i minerala.

Treba izbjegavati prekomjernu konzumaciju alkohola i kofeina jer oni potiču gubitak tekućine, a umjesto toga preporučuju se elektrolitski napitci ili prirodni izvori poput kokosove vode za nadoknadu natrija, kalija i magnezija, poebno ako se puno znojite ili ste aktivni na suncu.

Također, važno je praviti redovne pauze u hladovini kako bi se tijelo odmorilo i smanjio rizik od toplotnog udara i dehidracije.