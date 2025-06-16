Umorne oči od ekrana: Ova vježba od 20 sekundi može napraviti ogromnu razliku

Ekrani su svuda oko vas – na poslu, kod kuće, u torbi i džepu. Gledate u njih dok jedete, hodate, pa čak i prije spavanja. Koliko god se trudili odmoriti oči, istina je da većina ljudi provode sate buljeći u monitore, mobitele i tablete.

Rezultat? Umorne i suhe oči, zamućen vid, glavobolje i osjećaj nelagode. Srećom, postoji jednostavno, brzo i naučno potkrijepljeno rješenje: pravilo 20-20-20.

Šta je pravilo 20-20-20?

Prema optometristi Brajsu Apelbaumu (Bryce Appelbaum), ovaj trik zaista djeluje. Pravilo glasi:

Svakih 20 minuta, pogledajte u nešto udaljeno najmanje 6 metara, i zadržite pogled na tome 20 sekundi minimalno.

Zvuči jednostavno – i jeste. Ali u praksi, često zaboravimo na ovu kratku pauzu jer smo u zoni dok radimo. Upravo zato pravilo može biti ključ razlike između blagih smetnji i ozbiljnog naprezanja očiju.

Kako izgleda u stvarnom životu?

Recimo da radite za računarom i počnete u 10 sati. Postavite sebi podsjetnik da svakih 20 minuta odmaknete pogled od ekrana. Pogledajte kroz prozor – prema drvetu, zgradi ili nebu. Ako ste u prostoriji bez pogleda, fokusirajte se na neki dalji predmet, što dalje od vas.

Cilj? Odmoriti očne mišiće. Kao što ne biste cijeli dan držali pesnicu stisnutom, ni oči ne bi trebale biti stalno napete u istom fokusu.

Zašto ova vježba pomaže?

Kada satima gledate u ekran, očni mišići se zaključaju u jednom položaju. Zjenice su sužene, treptanje se smanjuje, a oči se isušuju. Pauza od 20 sekundi omogućava očima da se opuste, ponovno navlaže i prekinu nakupljeni napor. Osim toga, ova mala pauza može resetirati i vaš mozak.

Šta još možete učiniti za zdravlje očiju?

- Trepćite svjesno – pred ekranima zaboravljamo treptati, a to pogoršava suhoću.

- Dodaci prehrani – omega-3 masne kiseline i antioksidansi mogu pomoći zdravlju očiju.

- Rasporedite svjetlo – neka vam izvor svjetlosti ne dolazi direktno iza ekrana ili u oči.

- Nosite naočale s plavim filtrom ako vam to preporuči stručnjak.