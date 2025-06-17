Brza reakcija djeteta spriječila tragediju u vrtiću

U vrtiću u Tenesiju, četverogodišnja djevojčica pokazala je izuzetnu prisebnost u trenutku kada je njezina odgajateljica doživjela epileptični napad. Umjesto da se uspaniči, Kindal Bradli (Kyndal Bradley) je odmah napustila prostoriju i pozvala pomoć, što je omogućilo da odgajateljica dobije hitnu medicinsku intervenciju na vrijeme.

Prema informacijama koje prenosi lokalna televizijska stanica WSMV iz Našvila, brzom reakcijom spriječene su teže posljedice, a osoblje vrtića djevojčicu je odmah proglasilo "junakinjom dana".

Majka djevojčice, Tejlor Mor (Taylor Moore), kazala je da nije imala saznanja o incidentu dok nije došla po kćer tog poslijepodneva.

- Rekli su mi: 'Ona je naša junakinja dana', a ja sam gledala zbunjeno i pitala se što se dogodilo? - ispričala je Mor.

Mala djeca, velike reakcije

Iako Kindal zna osnovne informacije poput adrese stanovanja i broja telefona, njezina majka priznaje da joj nikada nije palo na pamet da bi djevojčicu trebala učiti kako reagirati u hitnim slučajevima. Ipak, ističe da je kćer uvijek pokazivala sklonost da pomaže drugima.

– Zato me baš šokiralo kad sam shvatila da je znala tačno kako reagovati. Mali su, ali možda će upravo oni jednoga dana biti naši spasitelji i zato moraju znati kako reagovati- izjavila je Mor.

Šta djeca trebaju znati u hitnim situacijama?

Stručnjaci preporučuju da se djeca već u ranom uzrastu uče osnovama reagovanja u hitnim slučajevima. To uključuje:

- kako pozvati hitnu pomoć

- kako otključati mobilni telefon i obaviti poziv

- kako jasno i glasno reći šta se dogodilo i gdje se nalaze

- kako prepoznati znakove da je nekome potrebna medicinska pomoć – poput gubitka svijesti, problema s disanjem ili napadaja.

Porodice se potiču da zajedno sa djecom naprave plan za hitne situacije, te da kroz igru i razgovor uče osnovne pojmove prve pomoći i ponašanja u vanrednim okolnostima.