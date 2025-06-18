Ne treba dugo vježbati da bi se vidjeli rezultati

Nedostatak vremena često sprječava redovne treninge, ali novo istraživanje pokazuje da se i kratki, intenzivni treninzi snage mogu pokazati jednako ili čak učinkovitije od dugih treninga s mnogo ponavljanja.

Analiza desetaka studija otkrila je da jedna do dvije serije s velikim opterećenjem dovoljne za značajan rast snage, dok se rast mišića povećava s većim brojem serija, ali koristi se smanjuju nakon oko 11 serija.

Ključ je u većem opterećenju i manjem broju ponavljanja, preporučuje se 8 do 12 ponavljanja s težinom koja omogućava pravilnu tehniku kroz 3 do 5 serija.

Dva treninga sedmično su dovoljna za napredak, uz mogućnost rotacije mišićnih skupina za bolji oporavak. Ukratko, uz pravilnu tehniku i intenzitet, kraći treninzi mogu biti jednako učinkoviti i prilagođeni zauzetim osobama.