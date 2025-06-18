Tuširanje vrućom vodom može štetiti vašem zdravlju

Ako ste među onima koji dan ne mogu zamisliti bez vrućeg tuša, možda bi trebalo da još jednom razmislite. Ljekar Maks Madahali (Max Maddahali) upozorava da prečesto tuširanje vrelom vodom može imati brojne neželjene posljedice za zdravlje.

Vruća voda isušuje kožu i iritira krvne sudove

- Naša koža prirodno sadrži ulja koja je čine vlažnom i zaštićenom, ali vruća voda ta ulja može potpuno ukloniti, što dovodi do isušivanja kože - objašnjava Madahali.

Osim što isušuje kožu, visoka temperatura vode širi krvne sudove tik ispod površine kože, što može izazvati crvenilo, osjećaj peckanja i svraba – naročito kod osoba s osjetljivom kožom.

Negativan uticaj na kosu i krvni pritisak

Vrući tuševi štete i kosi. Kao i koža, i kosa ima prirodna ulja koja joj daju sjaj i elastičnost. Pretopla voda ih uklanja, ostavljajući kosu lomljivom i suhom. Dodatno, tuširanje vrelom vodom tokom dužeg vremenskog perioda može uzrokovati pad krvnog pritiska, a u ekstremnim slučajevima i nesvjesticu zbog širenja krvnih sudova i pada dotoka krvi u mozak.

Može oslabiti imuni sistem

Prema riječima stručnjaka, svakodnevno tuširanje vrelom vodom može vremenom narušiti prirodnu zaštitnu barijeru kože i negativno uticati na imuni sistem, čineći tijelo podložnijim infekcijama i iritacijama.

Preporuka: Mlaka voda za zdravu kožu i kosu

Stručnjaci iz kompanije Mira Showers savjetuju da se za svakodnevno tuširanje koristi mlaka ili blago hladna voda, idealne temperature od 37 do 38 stepeni – što je približno tjelesnoj temperaturi.

Obratite pažnju na signale tijela

Produženo tuširanje vrelom vodom može dovesti do pregrijavanja organizma, vrtoglavice ili čak toplotnog udara. S druge strane, predugo izlaganje hladnoj vodi može uzrokovati drhtavicu, usporeno disanje i pad tjelesne temperature.

Zato se preporučuje umjerenost – slušajte svoje tijelo i izbjegavajte ekstremne temperature kako biste očuvali zdravlje i izbjegli neželjene reakcije.