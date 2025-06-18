Ovo jutarnje pravilo ključno je za topljenje masnih naslaga

Većina ljudi koji žele izgubiti višak kilograma fokusira se na doručak – da li jesti ovsenu kašu, jaja ili možda preskočiti obrok. Međutim, prema riječima stručnjaka, pravi ključ za efikasno sagorijevanje masti leži u onome što radite prije doručka.

Najveća greška: kafa odmah nakon buđenja

- Većina ljudi ustane i odmah ode po kafu ili pravo u kuhinju, bez razmišljanja - upozorava ljekar specijalizovan za mršavljenje Franklin Džozef (Joseph).

Ovaj potez predstavlja propuštenu priliku za prirodno ubrzanje metabolizma, bolju kontrolu apetita i više energije tokom dana – upravo zbog zanemarene hidracije.

Voda je prva stvar koju tijelo traži ujutro

Tijelo tokom sna gubi vodu putem disanja i znojenja. Ako se ta tečnost ne nadoknadi odmah po buđenju, organizam ulazi u stanje blage dehidratacije, što usporava rad metabolizma, povećava žudnju za šećerom i uzrokuje umor i nedostatak fokusa.

Rješenje je jednostavno: odmah nakon buđenja popiti 400 do 500 ml vode, idealno s prstohvatom kvalitetne morske soli ili dodatkom elektrolita, koji poboljšavaju apsorpciju vode i obnavljaju ćelijske funkcije.

Kofein odmah ujutro može biti kontraproduktivan

Dr. Džozef upozorava da konzumacija kafe neposredno nakon buđenja naglo povećava nivo kortizola – hormona stresa – što može dodatno potaknuti skladištenje masnoća, naročito u predjelu stomaka.

Preporuka je jednostavna: sačekajte 60 do 90 minuta prije prve šoljice kafe. Na taj način omogućavate tijelu da se prirodno stabilizira i pokrene procese sagorijevanja energije.

Uvođenje navike pijenja vode odmah nakon buđenja može imati višestruke koristi:

- Pokreće metabolizam

- Pomaže u sagorijevanju masti

- Umiruje apetit

- Poboljšava mentalnu jasnoću