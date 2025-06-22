Bol u grudima: Kako prepoznati je li riječ o anksioznosti ili nečem ozbiljnijem?

Kad osjetimo bol u grudima, odmah pomislilmo na najgore? Ništa neobično. Pritisak, stezanje i iznenadna nelagoda mogu biti zastrašujuće – pogotovo kad ne znate uzrok.
Ipak, bol u grudima nije uvijek znak srčanog udara. Vrlo često se iza tog simptoma krije tihi neprijatelj – anksioznost. Iako je riječ o emocionalnom stanju, anksioznost može imati stvarne fizičke posljedice.
U nastavku saznajte zašto anksioznost izaziva bol u grudima, kako razlikovati simptome napada panike od srčanog udara te šta možete učiniti da sebi pomognete.
Zašto anksioznost izaziva bol u grudima?
Kada ste pod stresom ili osjećate strah, tijelo automatski pokreće reakciju “bori se ili bježi”. Tokom tog procesa luče se hormoni poput adrenalina i kortizola koji mogu izazvati napetost u grudima i nelagodu. Kod osoba s anksioznim poremećajem, ovo može rezultirati čestim epizodama boli u grudima.
Statistike su zapanjujuće – 30-40 posto osoba koje dolaze u hitnu s bolovima u grudima zapravo pate od anksioznosti. Kod onih s generaliziranim anksioznim poremećajem, više od polovine osjeća slične simptome.
Simptomi koji otkrivaju da je bol u grudima povezan s anksioznošću
Tokom napadaja panike, bol u grudima često se javlja uz:
ubrzano lupanje srca
kratkoću daha
znojenje i drhtanje
vrtoglavicu
osjećaj gušenja ili trnaca.
Ako se bol smanjuje nakon što se opustite ili duboko dišete – velika je vjerovatnost da je uzrok psihičke prirode.
Kako razlikovati bol zbog tjeskobe od srčanog udara?
I anksioznost i srčani udar mogu uzrokovati bol u grudima, no postoje razlike. Srčani udar često uključuje širenje boli na ruku, vilicu ili leđa, dok je anksiozna bol obično oštra i lokalizirana.
Ključna razlika? Ako ste prije boli osjećali pojačanu nervozu ili zabrinutost, vjerovatno je riječ o tjeskobi.
Ne ignorirajte simptome – evo kada odmah potražiti pomoć
Hitno se javite liječniku ako:
se bol širi na lijevu ruku ili vilicu
osjećate mučninu i vrtoglavicu
imate teškoće s disanjem
bol ne prestaje ni u mirovanju
Kad god ste u nedoumici – potražite pomoć.
7 praktičnih načina kako smanjiti tjeskobu i bol u grudima
Ako je bol u grudima uzrokovana anksioznošću, sljedeće strategije mogu pomoći:
vježbanje (joga, šetnje)
tehnike disanja i meditacije
ograničenje unosa kofeina i alkohola
kvalitetan san
vođenje dnevnika
razgovor s bliskom osobom
terapija ili stručna pomoć.
Ponekad nije dovoljna samo jedna navika – kombinacija više tehnika daje najbolje rezultate.