Psiholog Čedomir Novaković za "Avaz": Muškarci ne plaču dok ne nestanu

U bosanskohercegovačkom društvu, muška uloga i dalje je vezana za sliku „nepokolebljivog stuba“ porodice, snažnog, šutljivog, sposobnog da pretrpi sve bez riječi. Emocije su rezervirane za žene, slabost je tabu, a ranjivost se doživljava kao prijetnja „časti“. Od malih nogu, dječacima se govori: „Ne plači!“, „Budi muško!“, „Šuti i trpi!“. Posljedice? Usamljenost, depresija, ovisnosti, a često i samouništenje.

Zabrinjavajući trend

Iako BiH nema detaljnu nacionalnu bazu o psihičkom zdravlju, fragmenti iz izvještaja Zavoda za javno zdravstvo FBiH i RS pokazuju zabrinjavajuće trendove. Samoubistva su znatno češća među muškarcima, u nekim kantonima i do 4 puta više nego kod žena. U ruralnim sredinama, gdje je stigma još jača, muškarci najčešće nikada ne traže stručnu pomoć.

Prema riječima psihologa Čedomira Novakovića koji je govorio za „Avaz“, društvo često zanemaruje činjenicu da biološke i kulturološke razlike između muškarca i žena ne smiju biti izvor podjela, već razumijevanja.

- Muškarac je kroz historiju oblikovan kao zaštitnik, borac, onaj koji donosi sigurnost u domaćinstvo. Ta uloga nije bila privilegija, već odgovornost - često praćena fizičkim i psihičkim opterećenjem koje se rijetko priznaje. Dok se žene kroz period trudnoće i porodiljstva prirodno povlače iz rizika, muškarac ostaje izložen svakodnevnim pritiscima preživljavanja. Zato je važno da se o muškoj ranjivosti, ulozi i teretu konačno progovori otvoreno, bez straha od etiketa slabosti. Ravnoteža ne znači da svi radimo isto, već da poštujemo ono što svako od nas nosi na svojim leđima – objasnio je Novaković.

U BiH postoji ozbiljan manjak dostupnih psiholoških servisa za odrasle muškarce. Domovi zdravlja u manjim sredinama često nemaju ni psihologa, a još rjeđe terapeuta. Radna mjesta rijetko nude psihološku podršku zaposlenima. Kada je riječ o domovima zdravlja u Sarajevu, svaka ambulanta ima svog psihologa.

Muškarci koji žele da potraže pomoć, često se suočavaju sa sramom pred okolinom: „Šta će narod reći“.

Mentalna borba

Bosanskohercegovačko društvo mora preispitati koncept „pravog muškarca“. Sve dok emocije budu tabu, a tišina znak snage – izgubit ćemo još mnogo sinova, očeva, prijatelja.

Psihičko zdravlje nije luksuz, već pravo. A muškost nije u tome koliko dugo šutiš – već u tome da znaš kada ti treba pomoć. Vrijeme je da muškarci u BiH zaplaču, ne iz slabosti, već iz hrabrosti da budu ono što jesu – ljudi.

Kako statistike pokazuju, više od trećine muškaraca u jednom trenutku svoga života susrelo se s mentalnim problemima, kao što su anksioznost, stres ili depresija