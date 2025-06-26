Muzika poboljšava koncentraciju više od kofeina

Nove studije sa Sveučilišta u Njujorku otkrile su da jednostavni užici poput slušanja muzike, ispijanja kafe ili ugodnih mirisa mogu poboljšati koncentraciju tokom zahtjevnih mentalnih zadataka.

Ispitanici su nosili uređaj "MINDWATCH", koji je mjerio moždanu aktivnost, a rezultati su pokazali da ovi podražaji povećavaju beta valove – ključne za vrhunsku kognitivnu funkciju.

Zanimljivo, muzika se pokazala učinkovitijom od kofeina, a najbolji efekti zabilježeni su uz energičnu muziku. Studije sugerišu da umjereno povišena razina moždane pobuđenosti vodi ka boljoj produktivnosti i smanjenju stresa.

Uređaj "MINDWATCH" još je u razvoju, ali istraživači vjeruju da će u budućnosti pomoći ljudima da prate vlastitu mentalnu angažiranost u stvarnom vremenu.

Sitni užici poput omiljene muzike ili mirisa parfema ne samo da popravljaju raspoloženje – već mogu poboljšati pažnju i radnu učinkovitost, bez nuspojava kofeina.