Specijalista interne medicine dr. Mirzet Adrović za "Avaz": U vrelim danima hladne rijeke nisu poželjna stvar

BiH je zahvaćena toplotnim valom zbog kojeg je prethodna dva dana na snazi bio narandžasti meteoalarm, dok su temperature zraka iznosile od 29 stepeni na Bjelašnici do 40 u Mostaru. Radi se o ekstremnim vremenskim prilikama, koje mogu ostaviti posljedice po zdravlje ljudi, upozoravaju zdravstveni stručnjaci.

oravak na suncu

Dr. Mirzet Adrović, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije, pojašnjava da je u vrućim danima srce opterećenije nego inače, pa srčani bolesnici, uz starije i djecu, kao najosjetljiviji dio populacije, spadaju u najrizičnije skupine.

- U ovakvim periodima česta su kolapsna stanja ili sunčanica, gdje najčešće nastaju glavobolja, mučnina, vrtoglavica, povraćanje, a ako to traje vrlo je bitno da se zatraži ljekarska pomoć. Ipak, to su stanja nakon što je organizam duže vrijeme bio izložen visokim temperaturama pa je najbolja prevencija, a nije to neka mudrost - izbjegavati boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i planirane aktivnosti završiti do 10 ili iza 17 sati, a poželjno je i kasnije – kaže dr. Adrović.

Ne pretjerivati

Za vrijeme toplotnog vala posebno je važno voditi računa o rehidraciji organizma, jer litre tečnosti možemo izgubiti u vrlo kratkom vremenu.

- Najbolja rehidracija je prirodna, obična voda. Ne treba koristiti neke napitke, pogotovo ne gazirana pića. Koristiti supe, ne izbjegavati so, ali ne pretjerivati. Voditi računa da se rehidriramo toliko da nam mokraća bude bistrija, jer kad je tamna to je znak da nismo dovoljno rehidrirani. Tema je jako široka, ali osnovno je - izbjegavati visoke temperature, prilagoditi odjeću i rehidrirati se – ističe dr. Hadrović.

Ekstremne promjene

Na temperaturama blizu 40 stepeni veliki broj građana traži osvježenje i na obalama još hladnih rijeka, pa dr. Adrović upozorava da naš organizam na ekstremne promjene može burno reagirati.

- Bazeni i more - može u određenim intervalima, ali hladne rijeke nisu poželjna stvar. Osim toga, cijeli dan na suncu izlaže nas i opasnostima od UV zračenja i posljedicama po kožu – kaže dr. Mirzet Adrović.