Testirajte se dok je vrijeme: Besplatni pregledi za hepatitis i HIV u pet bh. gradova

Domaća Asocijacija infektologa u saradnji sa "Partnerstvom za zdravlje" i kompanijom "Lenis" najavili su za danas, na Svjetski dan hepatitisa, besplatno testiranje na hepatitis B i C i HIV u pet bh. gradova, Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Zenici i Mostaru.

Virusni hepatitis predstavlja upalu jetre izazvanu virusima hepatitisa tipa A, B, C, D i E. Virusi hepatitisa A i E se prenose putem kontaminirane hrane i vode (tzv. fekalno-oralni put), dok se virusi hepatitisa B, C i D prenose kontaktom s krvlju, spolnim putem ali je prenos moguć i s majke na dijete tokom porođaja. Osim virusnih uzročnika koji su najčešći, hepatitis može biti izazvan i alkoholom, određenim lijekovima, toksičnim supstancama i autoimunim procesima.

Prevencija virusnog hepatitisa podrazumijeva vakcinaciju protiv hepatitisa B, poštivanje higijenskih standarda u ishrani i vodi za piće, korištenje sterilnih instrumenata u medicinskoj i kozmetičkoj praksi te sigurne spolne odnose. Važno je i ne pozajmljivati pribor za ličnu higijenu.

Virusni hepatitis je tihi ubica. Mnogi zaraženi godinama ne osjećaju nikakve simptome, a infekcija napreduje i može dovesti do ciroze jetre ili čak karcinoma. Zato je rana dijagnoza ključna.

- Ne čekajte simptome. Hepatitis se može liječiti, čak i potpuno izliječiti, ali samo ako se na vrijeme otkrije. Testiranje traje nekoliko minuta, a može vam spasiti život, kaže profesor dr. Rusmir Baljić iz Asocijacije infektologa u BiH.

U Sarajevu se testiranje obavlja danas od 14 do 18 sati u Importanne centru, dok će se u ostalim gradovima vršiti u prostorijama infektivnih klinika.

Svjetski dan hepatitisa se obilježava 28. jula u čast američkog znanstvenika Baruka S. Blumberga (Barucha) koji je otkrio virus hepatitisa B i razvio vakcinu, za što je 1976. godine nagrađen Nobelovom nagradom.