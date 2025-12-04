Lijek za kontracepciju sprečava najagresivniji rak dojke!

Prema istraživanjima britanskih naučnika koji su proveli studiju BC-APPS1 u Mančesteru, lijek koji se najčešće koristi kao hitna kontracepcija mogao imati neočekivanu ulogu – smanjivanje rizika od razvoja najagresivnijih oblika raka dojke. Riječ je o ulipristal acetatu, djelatnoj tvari “pilule za dan poslije“, koja se u medicini koristi i za liječenje mioma.
Istraživači sada proučavaju može li privremeno blokiranje progesterona, hormona koji utječe na rast tkiva dojke, pomoći ženama koje imaju povišen rizik zbog porodične anamneze.
Promjene u strukturi tkiva
Navedena studija je pokazala da je ulipristal smanjio stvaranje određenih proteina kolagena, naročito kolagena VI, koji pridonosi “krutosti” tkiva dojke. Manje kruto tkivo i drugačiji raspored kolagenskih vlakana povezani su s manjim rizikom od malignih promjena.
Najviše su koristi imale žene s gusto građenim dojkama – grupa koja je prirodno u većem riziku – pokazale su najveće poboljšanje.
Istraživači su dodatno potvrdili da progesteron pojačano utječe na rizične ćelije u “krutijem” okolišu, dok lijekovi koji blokiraju progesteron prekidaju taj ciklus.
Lijek je smanjio biološke pokazatelje rizika bez zabilježenih ozbiljnih nuspojava tokom 12 sedmica.
Šta ovo znači za prevenciju raka dojke?
Stručnjaci ističu da je riječ o ranim, ali obećavajućim rezultatima. Ulipristal acetat se još ne može preporučiti kao preventivna terapija, ali otvara nova pitanja o mogućnosti ciljane prevencije kod mlađih žena s povišenim rizikom.
Liječnici upozoravaju da, bez obzira na ova otkrića, osnovne mjere i dalje ostaju ključne: redovni pregledi, oprez s hormonskom terapijom i zdrav životni stil.