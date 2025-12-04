Lijek za kontracepciju sprečava najagresivniji rak dojke!

Prema istraživanjima britanskih naučnika koji su proveli studiju BC-APPS1 u Mančesteru, lijek koji se najčešće koristi kao hitna kontracepcija mogao imati neočekivanu ulogu – smanjivanje rizika od razvoja najagresivnijih oblika raka dojke. Riječ je o ulipristal acetatu, djelatnoj tvari “pilule za dan poslije“, koja se u medicini koristi i za liječenje mioma. Istraživači sada proučavaju može li privremeno blokiranje progesterona, hormona koji utječe na rast tkiva dojke, pomoći ženama koje imaju povišen rizik zbog porodične anamneze.

Promjene u strukturi tkiva Navedena studija je pokazala da je ulipristal smanjio stvaranje određenih proteina kolagena, naročito kolagena VI, koji pridonosi “krutosti” tkiva dojke. Manje kruto tkivo i drugačiji raspored kolagenskih vlakana povezani su s manjim rizikom od malignih promjena. Najviše su koristi imale žene s gusto građenim dojkama – grupa koja je prirodno u većem riziku – pokazale su najveće poboljšanje. Istraživači su dodatno potvrdili da progesteron pojačano utječe na rizične ćelije u “krutijem” okolišu, dok lijekovi koji blokiraju progesteron prekidaju taj ciklus. Lijek je smanjio biološke pokazatelje rizika bez zabilježenih ozbiljnih nuspojava tokom 12 sedmica.