Može li se menopauza odgoditi? Lijek rapamycin pokazao obećavajuće rezultate

Najnovija medicinska istraživanja otvaraju mogućnost da žene u budućnosti mogu odlučivati kada će ući u menopauzu – ili hoće li u nju uopće ući. Naučnici sa Columbia University proveli su kliničko ispitivanje u kojem je lijek rapamycin usporio starenje jajnika za oko 20 posto, čime se potencijalno produžava plodnost i odgađa početak menopauze.

Studija, objavljena u časopisu The Lancet Healthy Longevity, pokazala je da rapamycin smanjuje potrošnju jajnih folikula i tako “štedi” jajne rezerve. Uobičajeno, žensko tijelo svakog mjeseca izgubi desetine folikula, dok je u grupi koja je uzimala lijek taj broj bio znatno manji. Naučnici smatraju da bi takav proces mogao produžiti reproduktivni period, ali i smanjiti zdravstvene rizike koji nastupaju nakon menopauze, uključujući osteoporozu, kardiovaskularne probleme i određene oblike kognitivnog pada.

Rapamycin je već poznat lijek koji se koristi u medicini, a djeluje na mTOR signalni put, važan u procesima starenja i regeneracije. Upravo zato smatra se jednim od najperspektivnijih kandidata u području lijekova koji ciljaju usporavanje biološkog starenja.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da je riječ o ranim i ograničenim rezultatima. Provedena je pilot-studija na manjem broju ispitanica i tek predstoje veća, dugoročna klinička ispitivanja koja će potvrditi koliko je terapija zaista efikasna i sigurna, kao i kakve nuspojave može imati.

Drugim riječima, iako rezultati djeluju revolucionarno i najavljuju mogućnost da bi žene jednog dana mogle “isključiti biološki sat”, nauka još nije potvrdila da se menopauza može potpuno odgoditi ili izbjeći.

Za sada, rapamycin ostaje obećavajuća, ali još nepotvrđena medicinska nada.

Šta žene trebaju znati?

Da li je menopauzu sada moguće odgoditi ili “isključiti”?

Ne još. Studija pokazuje potencijal, ali ne garantuje da je to trenutno moguće u praksi.

Šta je zapravo otkriveno?

Rapamycin je u ranim kliničkim ispitivanjima usporio starenje jajnika oko 20%, smanjivši potrošnju jajnih folikula.

Da li lijek produžava plodnost?

Moguće — ali to još nije potvrđeno velikim kliničkim studijama. Trenutno postoje samo preliminarni podaci.

Može li smanjiti zdravstvene rizike menopauze?

Teoretski da, jer bi kasnija menopauza mogla značiti dulje djelovanje zaštitnih hormona. Ali to tek treba naučno potvrditi.

Da li je lijek siguran?

Rapamycin je lijek koji se već koristi u medicini, ali ima potencijalne nuspojave. Ne preporučuje se uzimanje bez nadzora ljekara, niti je odobren za ovu svrhu.