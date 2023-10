Emir Preldžić za "Avaz" o Željku Obradoviću: Za mene je najveći trener svih vremena, pomagao mi je i igrački i privatno

Za portal "Avaza" govorio je, između ostalog, i o najtrofejnijem evropskom treneru Željku Obradoviću, sa kojim je imao priliku da radi dvije godine u dresu Fenerbahčea.

- On je za mene najveći trener u Evropi svih vremena. Radio sam dvije godine sa njim, naučio me mnogo. Pomagao mi je dosta i igrački, ali i privatno kada su me neke stvari mučile, davao je savjete. Na svemu tome sam iznimno zahvalan. Gdje god on dođe odmah se vide rezultati - kazao je Preldžić za portal "Avaza.

