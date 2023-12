Sutka el-Baravi nakon bijega iz pakla Gaze: Čak su nas i ova brda koja nas okružuju prihvatila i zagrlila

Nema riječi da opiše ono što su proživjeli niti ono što trenutno gledaju. Najradije bi, kaže, sve isključila, od TV-a do telefona, ali, ipak, trenuci kada uspostave vezu sa svojim bližnjima i kada saznaju da su živi su neprocjenjivi.

- Ovo nije rat, ovo je genocid, ovo je istrebljenje naroda. To se ne može ratom zvati. Moj um to više ne može podnijeti - kazuje nam Dalila, koja je prije 35 godina rođena u Sarajevu.

Kao dijete od dvije godine, s majkom i ocem je, na početku rata u BiH, otišla u Gazu. Sada se zbog rata u njenoj drugoj domovini vratila u BiH. U Gazi je kao profesorica engleskog jezika imala privatnu školu, a muž je bio vozač. Dok Dalila priča, on šuti i nijemo gleda u TV ekran. Dalila nam kaže da se tek neki dan uspio čuti s kćerkom od jedne sestre, a ima ih 12. Proganja ga to što se nije, kako nam kaže, uspio poselamiti s majkom. Dalili i njenom mužu je želja da njihovo četvero djece uzrasta od 10 do 15 godina krene u školu.