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ALFA TV

Emerald Podbićanin: “Vraćamo se na scenu”

Emerald Podbićanin gost u emisiji " U tuđim cipelama" na Alfa TV

Podbićanin u studiju Alfa TV. Alfa TV

Alfa TV

13.6.2025

U najnovijoj epizodi emisije "U tuđim cipelama" razgovarali smo s Emeraldom Podbićaninom, jednim od najprepoznatljivijih lica domaće YouTube scene.

Emerald nas vodi kroz uspomene na srednjoškolske dane, prva snimanja, druženja na školskim hodnicima i jedno pravo prijateljstvo koje je opstalo. U razgovoru dijeli i najposebniji trenutak u životu, dan svog vjenčanja i prvi susret sa životnom partnericom koji za njega ostaju jedan od najljepših i najvažnijih dana.

Iza svih životnih prekretnica krije se i velika vijest da se nakon duge pauze, ekipa konačno vraća na scenu, spremna da zajedno sa svojim fanovima krene u novo poglavlje.

# ALFA TV
# U TUĐIM CIPELAMA
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