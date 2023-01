Šest znakova da beba još nije spremna za odvikavanje od pelena

Pedijatri objašnjavaju da je, bez obzira na to koliko vaše dijete ima godina, najvažnije prepoznati znakove da je ono spremno, odnosno dovoljno zrelo za odvikavanje od pelena.

Postoje određeni znakovi koji roditeljima mogu dati do znanja da njihov mališan još nije spreman za taj veliki pothvat, piše Sleeping Should Be Easy.

Mnogo faktora ovisi o odvikavanju, a svaki bi trebao biti zadovoljen kako bi se dijete uspješno odviknulo od pelena, koje je dosad nosilo sve vrijeme.

Evo koji su jasni znakovi da je djetetu potrebno još vremena prije konačnog skidanja pelena djetetu ne smetaju prljave pelene, pelena nije suha barem dva sata, dijete nema interesa niti ga zanima kahlica, odnosno korištenje WC-a, ne zna se samo skinuti, ne želi sjediti na kahlici ni na WC-u, pokazuje odbojnost prema kahlici ili WC-u.