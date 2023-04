Kada je dijete spremno za samostalan odlazak u školu

Roditelji su ponekad previše zaštitnički nastrojeni kada je riječ o njihovoj djeci, bez obzira na to o čemu se radilo. Jedna od najvećih dilema jeste može li dijete ići samo u školu ili ga je još potrebno voziti. Kako objašnjavaju stručnjaci, idealna dob za samostalan odlazak u školu ne postoji. Svako dijete i svako putovanje u školu su drugačiji, tako da tačnog odgovora za sve u ovom slučaju nema.

Određene vještine

Djeca moraju imati određene vještine kako bi bili sigurni i oprezni pješaci, kao i znati taktike izbjegavanja potencijalnih opasnosti. Djeca imaju različite nivoe zrelosti pa su roditelji u najboljoj poziciji da odluče kada misle da su njihova djeca spremna preuzeti tu odgovornost.

U slučaju da dijete živi u blizini škole i ne mora više puta prelaziti cestu da bi došlo do škole, ono već u prvom razredu bez problema može krenuti samostalno u školu. Naravno, ako roditelji osjete da je njihovo dijete za to spremno, a u manjim je gradovima ili mjestima to najčešće moguće i lako primjenjivo.

Odabir najsigurnije rute

Ako su uvjeti na putu do škole malo opasniji, objašnjavaju stručnjaci, nakon što dijete napuni 10 ili 11 godina, trebalo bi biti sposobno samostalno pješačiti ili voziti bicikl do škole. Međutim, roditelji bi ga u tom slučaju trebali najprije dobro pripremiti za ovaj poduhvat.

To prvenstveno podrazumijeva odabir najsigurnije rute do škole te odlazak s djetetom nekoliko puta kako bismo se uvjerili da je upoznato s područjem i zna put. Susret s djetetom na pola puta u šetnji do kuće na otprilike sedam dana još je jedna mogućnost da mu olakšamo ovu promjenu.